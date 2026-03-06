Orkestar s tradicijom dugom više od pet stoljeća i pijanistica Martina Filjak izvode skladbe Dore Pejačević

U petak 6. ožujka, dan nakon 103. obljetnice smrti velike hrvatske skladateljice Dore Pejačević, u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski predstavljeno je diskografsko izdanje svih njenih simfonijskih skladbi. Album pod nazivom "Complete Symphonic Works", kojeg čine dva nosača zvuka, objavila je njemačka izdavačka kuća audite, a Dorine skladbe u ovom su izdanju izveli naša proslavljena pijanistica Martina Filjak, mezzosopranistica Annika Schlicht te jedan od najstarijih orkestara na svijetu Staatskapelle Weimar.

Izvedbama je ravnao šef dirigent spomenutog njemačkog orkestra Ivan Repušić, a na promociji su, osim Repušića, sudjelovali voditeljica Muzičkog informativnog centra Jelena Vuković, pijanistica Martina Filjak, intendant Deutsches Nationaltheater i Staatskapelle Weimar Valentin Schwarz te direktor izdavačke kuće audite Ludger Böckenhoff. Razgovor je moderirao muzikolog Domagoj Marić.

Predstavljanje diskografskog izdanja svih simfonijskih djela Dore Pejačević bilo je i prigoda za podsjećanje na dugogodišnji rad koji je omogućio da se opus ove hrvatske skladateljice danas izvodi diljem svijeta. U ime Muzičkog informativnog centra, koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog i sudionika projekta okupljene je pozdravila ravnateljica MIC-a Jelena Vuković, istaknuvši kako je riječ o rezultatu višedesetljetnog sustavnog rada muzikologa, izdavača i izvođača. Naglasila je kako je upravo Muzički informativni centar objavio gotovo sva suvremena notna izdanja djela Dore Pejačević, bez kojih današnja brojna međunarodna izvođenja ne bi bila moguća. "Dorina glazba danas se izvodi diljem svijeta, a orkestri pritom koriste notna izdanja Muzičkog informativnog centra. Na to smo iznimno ponosni", istaknula je, dodajući da se na taj način simbolično produljuje život skladateljice čiji je stvarni život bio kratak, ali čija glazba nastavlja živjeti na koncertnim pozornicama.

"Complete Symphonic Works" Dore Pejačević Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dirigent Ivan Repušić naglasio je kako je ideja snimanja cjelokupnog orkestralnog opusa nastala upravo iz uvjerenja da glazba Dore Pejačević zaslužuje snažniju međunarodnu prisutnost. "Staatskapelle Weimar jedan je od najstarijih orkestara na svijetu, s tradicijom dugom više od pet stoljeća, čiji je repertoar duboko ukorijenjen u njemačkoj romantičarskoj tradiciji. Upravo zato činilo mi se prirodnim predstaviti im glazbu Dore Pejačević, koja se estetski savršeno uklapa u taj kontekst", rekao je Repušić te dodao kako je orkestar vrlo brzo prepoznao kvalitetu njezine glazbe, a reakcije publike i kritike bile su iznimno pozitivne.

Pijanistica Martina Filjak istaknula je kako djelo Dore Pejačević danas živi upravo zahvaljujući zajedničkom radu mnogih generacija glazbenika i istraživača. "Glazba skladatelja doista počinje živjeti tek kada postoji više interpretacija i kada se izvodi na različitim pozornicama. Ova je snimka dio tog procesa jer ovakva međunarodna suradnja Dorinu glazbu predstavlja novoj publici", rekla je Filjak.

Pijanistica Martina Filjak Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Predstavnik izdavačke kuće audite Ludger Böckenhoff naglasio je kako je odluka o objavljivanju izdanja bila prije svega stvar povjerenja – u izvođače, ali i u samu glazbu. Također je istaknuo dugogodišnju suradnju s orkestrom Staatskapelle Weimar, s kojim su već realizirali brojne projekte, naglasivši kako takva partnerstva omogućuju snimanje ambicioznih diskografskih izdanja. "Da glazba Dore Pejačević nije toliko kvalitetna, ništa drugo ne bi bilo dovoljno. Nije presudno to što je riječ o povijesnoj ličnosti ili aristokratkinji, presudna je snaga same glazbe. Sukladno tome, ovo izdanje nije nikakva iznimka u našem radu. Naš je cilj uvijek isti – objavljivati vrhunsku glazbu koja zaslužuje doprijeti do što šire međunarodne publike", rekao je Böckenhoff.

U sklopu promocije albuma "Complete Symphonic Works", u subotu 7. ožujka u Lisinskom će se održati koncert na kojem ćete moći čuti Pjesme za glas i orkestar Dore Pejačević, kao i uvertire opera "Lohengrin" i "Tannhäuser" Richarda Wagnera te simfonijsku pjesmu Richarda Straussa "Život junaka", koje će izvesti Staatskapelle Weimar.