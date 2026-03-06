Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
novo diskografsko izdanje

Orkestar s tradicijom dugom više od pet stoljeća i pijanistica Martina Filjak izvode skladbe Dore Pejačević

Dora Pejačević
Foto: Arhiva VL
1/11
Autor
Tea Radović
06.03.2026.
u 15:33

Album pod nazivom "Complete Symphonic Works", kojeg čine dva nosača zvuka, objavila je njemačka izdavačka kuća audite, a u sklopu promocije albuma, u subotu 7. ožujka u Lisinskom će se održati koncert na kojem ćete moći čuti Pjesme za glas i orkestar Dore Pejačević, kao i uvertire opera "Lohengrin" i "Tannhäuser" Richarda Wagnera te simfonijsku pjesmu Richarda Straussa "Život junaka", koje će izvesti Staatskapelle Weimar, jedan od najstarijih orkestara na svijetu

U petak 6. ožujka, dan nakon 103. obljetnice smrti velike hrvatske skladateljice Dore Pejačević, u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski predstavljeno je diskografsko izdanje svih njenih simfonijskih skladbi. Album pod nazivom "Complete Symphonic Works", kojeg čine dva nosača zvuka, objavila je njemačka izdavačka kuća audite, a Dorine skladbe u ovom su izdanju izveli naša proslavljena pijanistica Martina Filjak, mezzosopranistica Annika Schlicht te jedan od najstarijih orkestara na svijetu Staatskapelle Weimar.

Izvedbama je ravnao šef dirigent spomenutog njemačkog orkestra Ivan Repušić, a na promociji su, osim Repušića, sudjelovali voditeljica Muzičkog informativnog centra Jelena Vuković, pijanistica Martina Filjak, intendant Deutsches Nationaltheater i Staatskapelle Weimar Valentin Schwarz te direktor izdavačke kuće audite Ludger Böckenhoff. Razgovor je moderirao muzikolog Domagoj Marić.

Predstavljanje diskografskog izdanja svih simfonijskih djela Dore Pejačević bilo je i prigoda za podsjećanje na dugogodišnji rad koji je omogućio da se opus ove hrvatske skladateljice danas izvodi diljem svijeta. U ime Muzičkog informativnog centra, koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog i sudionika projekta okupljene je pozdravila ravnateljica MIC-a Jelena Vuković, istaknuvši kako je riječ o rezultatu višedesetljetnog sustavnog rada muzikologa, izdavača i izvođača. Naglasila je kako je upravo Muzički informativni centar objavio gotovo sva suvremena notna izdanja djela Dore Pejačević, bez kojih današnja brojna međunarodna izvođenja ne bi bila moguća. "Dorina glazba danas se izvodi diljem svijeta, a orkestri pritom koriste notna izdanja Muzičkog informativnog centra. Na to smo iznimno ponosni", istaknula je, dodajući da se na taj način simbolično produljuje život skladateljice čiji je stvarni život bio kratak, ali čija glazba nastavlja živjeti na koncertnim pozornicama.

Zagreb: Predstavljanje diskografskog izdanja simfonijskih skladbi Dore Pejačević
"Complete Symphonic Works" Dore Pejačević
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dirigent Ivan Repušić naglasio je kako je ideja snimanja cjelokupnog orkestralnog opusa nastala upravo iz uvjerenja da glazba Dore Pejačević zaslužuje snažniju međunarodnu prisutnost. "Staatskapelle Weimar jedan je od najstarijih orkestara na svijetu, s tradicijom dugom više od pet stoljeća, čiji je repertoar duboko ukorijenjen u njemačkoj romantičarskoj tradiciji. Upravo zato činilo mi se prirodnim predstaviti im glazbu Dore Pejačević, koja se estetski savršeno uklapa u taj kontekst", rekao je Repušić te dodao kako je orkestar vrlo brzo prepoznao kvalitetu njezine glazbe, a reakcije publike i kritike bile su iznimno pozitivne.

Pijanistica Martina Filjak istaknula je kako djelo Dore Pejačević danas živi upravo zahvaljujući zajedničkom radu mnogih generacija glazbenika i istraživača. "Glazba skladatelja doista počinje živjeti tek kada postoji više interpretacija i kada se izvodi na različitim pozornicama. Ova je snimka dio tog procesa jer ovakva međunarodna suradnja Dorinu glazbu predstavlja novoj publici", rekla je Filjak.

Zagreb: Predstavljanje diskografskog izdanja simfonijskih skladbi Dore Pejačević
Pijanistica Martina Filjak
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Predstavnik izdavačke kuće audite Ludger Böckenhoff naglasio je kako je odluka o objavljivanju izdanja bila prije svega stvar povjerenja – u izvođače, ali i u samu glazbu. Također je istaknuo dugogodišnju suradnju s orkestrom Staatskapelle Weimar, s kojim su već realizirali brojne projekte, naglasivši kako takva partnerstva omogućuju snimanje ambicioznih diskografskih izdanja. "Da glazba Dore Pejačević nije toliko kvalitetna, ništa drugo ne bi bilo dovoljno. Nije presudno to što je riječ o povijesnoj ličnosti ili aristokratkinji, presudna je snaga same glazbe. Sukladno tome, ovo izdanje nije nikakva iznimka u našem radu. Naš je cilj uvijek isti – objavljivati vrhunsku glazbu koja zaslužuje doprijeti do što šire međunarodne publike", rekao je Böckenhoff. 

U sklopu promocije albuma "Complete Symphonic Works", u subotu 7. ožujka u Lisinskom će se održati koncert na kojem ćete moći čuti Pjesme za glas i orkestar Dore Pejačević, kao i uvertire opera "Lohengrin" i "Tannhäuser" Richarda Wagnera te simfonijsku pjesmu Richarda Straussa "Život junaka", koje će izvesti Staatskapelle Weimar. 

Ključne riječi
kultura Ivan Repušić Martina Filjak koncert koncertna dvorana Vatroslav Lisinski Staatskapelle Weimar CD glazba skladateljica Dora Pejačević

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Otvorena JazzHR koncertna sezona!

Béla Bartók u jazz ruhu doslovno raspametio publiku u Kerempuhu

Otvorenje sezone donijelo je susret jazza i klasične glazbe kroz opus mađarskog skladatelja Béle Bartóka, čiji je utjecaj snažno prisutan i u suvremenom jazz izričaju. U interpretaciji Péter Sárik Trija i orkestra Budapest Strings, Bartókova je glazba dobila novo, prošireno jazz ruho, u kojem su se spojili skladateljska preciznost i improvizacijska sloboda. Osim toga, saznali smo da u nastavku JazzHR sezone legendarni B.P. Club ponovno otvara vrata publici

Zatvaranje 200. Samborskog fašnika koncertom Dubioze Kolektiv
Poslušajte novu stvar Dubioza Kolektiva!

AI poručuje: 'Pjesmu o meni pisali su ljudi, to se jasno čuje. Da sam ju ja pisala, bila bi bolja i ne bi se zvala 'YEBIGA'

Novi singl Dubioza Kolektiva “YEBIGA” bavi se temom koja je već svima ušla u džep, u glavu, u telefon – i, očito, u glazbu. Pjesma govori o umjetnoj inteligenciji: o obećanjima, strahovima, zabludama i kolektivnoj fascinaciji idejom da će algoritam riješiti sve. Uz nju ide i spot u kojem se pojavljuje Đipalo Junuz sa svojim legendarnim hepekom iz “Top liste nadrealista”

Uživo smo slušali Grigorija Sokolova

'Ovakvu Brahmsovu baladu u životu nisam čula!', čulo se iz publike. 'Nikad više i nećete', tvrde znalci

Slavni pijanist nastupio je u Ljubljani u Cankarjevom domu kamo je zbog njegova nastupa pohrlila publika i iz Hrvatske i okolnih susjendih zemalja. Tamo je Sokolov svojim recitalom zaključio deveto izdanje ljubljanskog Zimskog festivala. Posljednjih četvrt stoljeća on svira isključivo solističke recitale. I svaki je čudo, svečanost, liturgija

Premium sadržaj
2
Edo Maajka

Nikada se nisam autocenzurirao. Više ne idem đonom u neke teme kao prije, ali to je stvar sazrijevanja

Legendarni reper predstavlja novi album u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a: 'Bit će to svojevrsni best of mojih pjesama – sa svakog albuma po jedna-dvije stvari. Već na drugoj probi shvatio sam da će to biti odlično. Sjetili su se nekih pjesama koje nikada ne bih predložio, recimo “Bomba”. Bio sam uvjeren da je to baš tipično reperska pjesma u kojoj nema mjesta za orkestar. Međutim, oni su to fantastično odradili. Kad sam to čuo na probi... Oduševilo me'

David Byrne
piše Hrvoje Horvat

Inovativan spektakl Davida Byrnea mora se pogledati u pulskoj Areni. Njegovi koncerti životne situacije i dvojbe preslikavaju na scenu

David Byrne sve to okrenuo je naglavačke, a nova turneja u povodu zadnjeg albuma "Who Is the Sky?" srećom dolazi i u pulsku Arenu 28. lipnja, pa će domaća publika i turisti opet imati prilike posvjedočiti genijalnosti – da dobro ste pročitali, jer radi se o doista genijalnom potezu – autora koji je pop-koncert pretvorio u dramatično drukčije iskustvo

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!