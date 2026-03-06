Béla Bartók u jazz ruhu doslovno raspametio publiku u Kerempuhu

Hrvatsko društvo skladatelja svečano je u Satiričkom kazalištu Kerempuh otvorilo ovogodišnju sezonu JazzHR-a koncertnim programom Bartókova čarolija, u suradnji s Institutom Liszt, a u izvedbi Péter Sárik Trija i komornog orkestra Budapest Strings.

Na početku večeri publici su se obratili Anna Erzsébet Mladenovics iz Instituta Liszt i umjetnički direktor JazzHR festivala Borna Šercar. Mladenovics je pritom, između ostalog, istaknula kako Institut Liszt uvijek rado surađuje s JazzHR-om, naglasivši važnost takvih međunarodnih glazbenih susreta.

Otvorenje sezone donijelo je susret jazza i klasične glazbe kroz opus mađarskog skladatelja Béle Bartóka, čiji je utjecaj snažno prisutan i u suvremenom jazz izričaju. U interpretaciji Péter Sárik Trija i orkestra Budapest Strings, Bartókova je glazba dobila novo, prošireno jazz ruho, u kojem su se spojili skladateljska preciznost i improvizacijska sloboda. Kroz cijeli koncert publiku je na duhovit i opušten način vodio pijanist Péter Sárik, najavljujući skladbe i stvarajući atmosferu tipičnu za jazz koncerte pozvavši publku da slobodno plješće kad god poželi obzirom da se ipak ne radi o klasičnom koncertu.

Program je donio niz energičnih aranžmana u kojima je Bartókova glazba zvučala prirodno u jazz kontekstu, kao da tom “prostoru” oduvijek pripada. Péter Sárik Trio jedan je od najpopularnijih jazz sastava u Mađarskoj, poznat po snažnim, komunikativnim nastupima i originalnim jazz interpretacijama klasične glazbe za koje je nagrađen i s dvije mađarske Grammy nagrade. Budapest Strings, komorni gudački orkestar osnovan 1977., etablirani je ansambl s bogatom međunarodnom koncertnom aktivnošću i više od četrdeset diskografskih izdanja.

Prepuno kazalište Kerempuh koncert je ispratilo velikim oduševljenjem, a večer je završila bisom, nakon čega su uslijedile dugotrajne ovacije za izvođače.

U proljetnom nastavku JazzHR sezone legendarni B.P. Club ponovno otvara vrata publici s dvije koncertne večeri. Već 25. ožujka nastupa New Boilers Quartet s posebnim glazbenim hommageom prerano preminulom Matiji Dediću, nekadašnjem članu kvarteta s kojim je ostvario neke od svojih najinspiriranijih interpretacija. Dana 30. travnja u B.P. Club stiže Martin Listabarth Trio, čiji suvremeni jazz izričaj suptilno isprepliće utjecaje klasične glazbe i popa. Koncert se održava u suradnji s Austrijskim kulturnim forumom. Proljetni jazz program u Zagrebu zaokružit će 36. izdanje najdugovječnijeg hrvatskog jazz festivala, JazzHR, koje će se u svibnju održati u Petom kupeu.