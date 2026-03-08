Glazbeno putovanje kroz ostavštinu Matije Dedića povodom njegova 53. rođendana

Koncert New Boilers Quarteta u Kući umjetnosti Arsen, u povodu rođendana Matije Dedića, bio je pravo slavlje jazz kreativnosti, a publika je pljeskom nagrađivala svaku skladbu i po nekoliko puta tijekom njihove izvedbe.

Šibenik se Matije prisjetio ne samo kroz njegovu glazbu nego i riječi njegovih prijatelja. Brojne anegdote s publikom, u kojoj su bile i Matijine Marina i kćer Lu, podijelili su književnica Olja Runjić te glazbenici Marko Ramljak, Davor Križić i Krunoslav Levačić.

Olja Runjić, Matijina prijateljica od ranog djetinjstva, istaknula je kako joj je iznimno drago što su se u Arsenu okupili u povodu Matijinog 53. rođendana, podsjećajući kako je on uvijek bio iznimno pažljiv, ali i arsenovski duhovit pa bi mnoge dramatične situacije uvijek na kraju završavale smijehom.

'Iako nas je napustio, Matija je za mene neuništiv', rekao je violinist Marko Ramljak, Šibenčanin kojeg za Matiju veže dugogodišnje prijateljstvo protkano brojnim glazbenim suradnjama. Podijelio je Marko s publikom sjećanje na snimanje svog prvog albuma 2003. godine, kad je zamolio Matiju da odsvira klavirske dionice. Stigao je u točno dogovoreno vrijeme, s klavijaturom u ruci, odsvirao sve u četiri sata, a kada mu je Marko ponudio honorar, Matija je odbio i samo rekao: 'Marko, glazba je hrana!'

Davor Križić i Krunoslav Levačić Matiju su upoznali kad se priključio Boilersima, bio je, istaknuli su, izvor kreativnosti te glazbene improvizacije i spontanosti. Probe kao takve nisu postojale za Boilerse, prepričavali su Križić i Levačić - svatko je ispred sebe imao iste note, svirali su isti ritam, no s takvim oscilacijama u tempu da bi na kraju ipak zvučali savršeno, kao jedan.

Bila je gotovo opipljiva ta glazbena kemija na pozornici koju je, nakon razgovora, preuzeo New Boilers Quartet, s novim članovima: na klaviru Hrvoje Galler, na basu Zvonimir Šestak. I novi su Boilersi itekako opravdali svoje ime, dinamika uzavrele ključale vode pretočene u note prelila se od početka koncerta na publiku koja je sve skladbe, u sat i pol svirke, višestruko nagrađivala pljeskom u toku izvedbe.

Tražila je publika i bis pa je koncert zaključen, poručio im je Davor Križić, u tonu u kojem bi i Matija to napravio, moćnom skladbom Evidence.