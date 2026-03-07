Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'Najsavršeniji švicarski urar' među skladateljima

Čovjek iza Bolera: Slavnu skladbu zvao je 'eksperimentom bez vrijednosti' i iz inata odbio najvišu nagradu svoje domovine

Arhiva
VL
Autor
Vecernji.hr
07.03.2026.
u 13:17

Na današnji dan 1875. godine rođen je Maurice Ravel, francuski skladatelj čije ime svijet automatski veže uz hipnotički ritam Bolera. No, iza te planetarno popularne skladbe krio se umjetnik kojeg su zvali "švicarskim urarom" glazbe i beskompromisni intelektualac koji se nije bojao suprotstaviti ni vlastitoj domovini

Joseph Maurice Ravel, rođen u slikovitom baskijskom gradiću Ciboure 7. ožujka 1875., bio je sin kontrasta koji su oblikovali njegov život i glazbu. Od oca, uspješnog švicarskog inženjera i izumitelja, naslijedio je opsesivnu preciznost i fascinaciju mehanikom, dok je od majke, Baskijke odrasle u Madridu, upio strast prema španjolskom melosu i ritmovima koji će prožeti mnoga njegova djela.

Ta jedinstvena kombinacija intelekta i emocije stvorila je umjetnika koji je istovremeno bio i klasicist u duši i modernist u izričaju. Njegov put, međutim, nije bio posut laticama. Iako je studirao na prestižnom Pariškom konzervatoriju, njegov inovativni stil i odbijanje slijepog pokoravanja pravilima neprestano su ga dovodili u sukob s konzervativnim akademskim krugovima.

Vrhunac tog sukoba dogodio se nakon što se čak pet puta bezuspješno pokušao domoći najprestižnije francuske skladateljske nagrade, Prix de Rome. Njegova konačna eliminacija 1905. godine, unatoč tome što je već bio priznat skladatelj, izazvala je nacionalni skandal poznat kao "Afera Ravel". Novine su brujale o nepravdi i nepotizmu, a javni pritisak bio je toliko snažan da je na kraju doveo do ostavke ravnatelja Konzervatorija. Taj je događaj Ravela definitivno obilježio kao buntovnika i autsajdera, ulogu koju je on, čini se, potiho prihvatio, gradeći karijeru prema vlastitim, a ne tuđim mjerilima. Njegova djela, od klavirskog ciklusa Gaspard de la nuit, poznatog kao jedno od tehnički najzahtjevnijih djela u povijesti, do baleta Daphnis i Chloé, pokazuju nevjerojatnu maštovitost i majstorstvo.

Zbog njegove nevjerojatne posvećenosti detaljima i savršenstvu forme, kolega i prijatelj Igor Stravinski nazvao ga je "najsavršenijim švicarskim urarom" među skladateljima. Svaka nota, svaki instrument i svaki dinamički prijelaz u njegovim partiturama postavljeni su s matematičkom točnošću, stvarajući dojam besprijekornog mehanizma. Upravo je ta vještina došla do punog izražaja u njegovoj orkestraciji Musorgskijevih Slika s izložbe, koja je postala toliko uspješna da je danas poznatija od originalne klavirske verzije. Ravel je bio virtuoz orkestralnih boja, sposoban izvući nezamislive zvukove i teksture iz svakog instrumenta, pretvarajući orkestar u jedinstven, živući organizam.

Paradoksalno, njegovo najpoznatije djelo, Bolero, nastalo je kao svojevrsni antimanifest te složenosti. Skladbu je naručila plesačica Ida Rubinstein, a Ravel ju je zamislio kao "eksperiment u jednom vrlo posebnom i ograničenom smjeru". Djelo se temelji na jednoj jedinoj, uporno ponavljajućoj melodijskoj liniji i nepopustljivom ritmu bubnja, gradeći napetost isključivo kroz postupno dodavanje instrumenata u sedamnaestominutnom krešendu. Bio je zapanjen i ne posve sretan golemim uspjehom djela, a svoj je stav sažeo u slavnoj, ironičnoj izjavi prijatelju Arthuru Honeggeru: "Napisao sam samo jedno remek-djelo. To je Bolero. Nažalost, u njemu nema glazbe."

Ravelova beskompromisnost nije bila rezervirana samo za glazbu. Tijekom Prvog svjetskog rata, dok je služio kao vozač kamiona na bojištu, u Francuskoj je osnovana "Nacionalna liga za obranu francuske glazbe", koja je, predvođena konzervativnim skladateljima, zahtijevala potpunu zabranu izvođenja djela njemačkih i austrijskih autora. Ravel, koji je duboko cijenio glazbu Bacha, Mozarta i Straussa, oštro je odbio pridružiti se toj nacionalističkoj hajci. U pismu odbora lige iz 1916. godine napisao je kako bi takav potez bio opasan za francuske skladatelje, jer bi ih "izolirao u banalne formule" i osiromašio njihovu umjetnost. Zbog takvog stava, koji je branio univerzalnost umjetnosti, njegova su djela privremeno bila zabranjena na koncertima koje je organizirala Liga.

Taj prkos kulminirao je 1920. godine, kada mu je francuska vlada ponudila najveće državno odlikovanje, Légion d'honneur (Legiju časti). Ravel ga je bez puno razmišljanja javno odbio, ne želeći primiti počasti od države i establishmenta koji su ga svojedobno odbacivali i koji su, u njegovo ime, pokušali cenzurirati glazbu na temelju nacionalnosti. Njegov je život, obilježen tragičnim krajem zbog teške neurološke bolesti koja mu je posljednjih godina života oduzela mogućnost skladanja, ostao testament umjetničkoj slobodi i ljudskom integritetu. Svijetu je ostavio ne samo hipnotički Bolero, već i lekciju da prava umjetnost ne poznaje granice, ni političke ni nacionalne.

Ključne riječi
Francuska legija časti skladatelj Bolero Maurice Ravel

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dora Pejačević
Video sadržaj
novo diskografsko izdanje

Orkestar s tradicijom dugom više od pet stoljeća i pijanistica Martina Filjak izvode skladbe Dore Pejačević

Album pod nazivom "Complete Symphonic Works", kojeg čine dva nosača zvuka, objavila je njemačka izdavačka kuća audite, a u sklopu promocije albuma, u subotu 7. ožujka u Lisinskom će se održati koncert na kojem ćete moći čuti Pjesme za glas i orkestar Dore Pejačević, kao i uvertire opera "Lohengrin" i "Tannhäuser" Richarda Wagnera te simfonijsku pjesmu Richarda Straussa "Život junaka", koje će izvesti Staatskapelle Weimar, jedan od najstarijih orkestara na svijetu

Otvorena JazzHR koncertna sezona!

Béla Bartók u jazz ruhu doslovno raspametio publiku u Kerempuhu

Otvorenje sezone donijelo je susret jazza i klasične glazbe kroz opus mađarskog skladatelja Béle Bartóka, čiji je utjecaj snažno prisutan i u suvremenom jazz izričaju. U interpretaciji Péter Sárik Trija i orkestra Budapest Strings, Bartókova je glazba dobila novo, prošireno jazz ruho, u kojem su se spojili skladateljska preciznost i improvizacijska sloboda. Osim toga, saznali smo da u nastavku JazzHR sezone legendarni B.P. Club ponovno otvara vrata publici

Zatvaranje 200. Samborskog fašnika koncertom Dubioze Kolektiv
Poslušajte novu stvar Dubioza Kolektiva!

AI poručuje: 'Pjesmu o meni pisali su ljudi, to se jasno čuje. Da sam ju ja pisala, bila bi bolja i ne bi se zvala 'YEBIGA'

Novi singl Dubioza Kolektiva “YEBIGA” bavi se temom koja je već svima ušla u džep, u glavu, u telefon – i, očito, u glazbu. Pjesma govori o umjetnoj inteligenciji: o obećanjima, strahovima, zabludama i kolektivnoj fascinaciji idejom da će algoritam riješiti sve. Uz nju ide i spot u kojem se pojavljuje Đipalo Junuz sa svojim legendarnim hepekom iz “Top liste nadrealista”

Uživo smo slušali Grigorija Sokolova

'Ovakvu Brahmsovu baladu u životu nisam čula!', čulo se iz publike. 'Nikad više i nećete', tvrde znalci

Slavni pijanist nastupio je u Ljubljani u Cankarjevom domu kamo je zbog njegova nastupa pohrlila publika i iz Hrvatske i okolnih susjendih zemalja. Tamo je Sokolov svojim recitalom zaključio deveto izdanje ljubljanskog Zimskog festivala. Posljednjih četvrt stoljeća on svira isključivo solističke recitale. I svaki je čudo, svečanost, liturgija

Premium sadržaj
2
Edo Maajka

Nikada se nisam autocenzurirao. Više ne idem đonom u neke teme kao prije, ali to je stvar sazrijevanja

Legendarni reper predstavlja novi album u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a: 'Bit će to svojevrsni best of mojih pjesama – sa svakog albuma po jedna-dvije stvari. Već na drugoj probi shvatio sam da će to biti odlično. Sjetili su se nekih pjesama koje nikada ne bih predložio, recimo “Bomba”. Bio sam uvjeren da je to baš tipično reperska pjesma u kojoj nema mjesta za orkestar. Međutim, oni su to fantastično odradili. Kad sam to čuo na probi... Oduševilo me'

David Byrne
piše Hrvoje Horvat

Inovativan spektakl Davida Byrnea mora se pogledati u pulskoj Areni. Njegovi koncerti životne situacije i dvojbe preslikavaju na scenu

David Byrne sve to okrenuo je naglavačke, a nova turneja u povodu zadnjeg albuma "Who Is the Sky?" srećom dolazi i u pulsku Arenu 28. lipnja, pa će domaća publika i turisti opet imati prilike posvjedočiti genijalnosti – da dobro ste pročitali, jer radi se o doista genijalnom potezu – autora koji je pop-koncert pretvorio u dramatično drukčije iskustvo

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!