Preminula je Yvonne Lime Fedderson, glumica koja je ljubila Elvisa i tvorca kultne serije 'Family Affair'

Preminula je Yvonne Lime Fedderson, glumica koja je obilježila eru američkih B-filmova pedesetih godina, no čiji će život ostati zapamćen po ostavštini koja daleko nadilazi filmsko platno. U petak je u svom domu u Paradise Valleyju u Arizoni, u dobi od 90 godina, umrla prirodnom smrću, potvrdila je organizacija Childhelp, koju je suosnovala prije više od šest desetljeća.

Iako su je mnogi pamtili kao Arlene Logan, djevojku Michaela Landona u horor klasiku "Bila sam tinejdžerski vukodlak" ("I Was a Teenage Werewolf") iz 1957. godine ili kao zvijezdu eksploatacijskih filmova poput "Dragstrip Riot" i "High School Hellcats", njezina prava životna uloga započela je daleko od holivudskih reflektora, na ulicama Tokija pogođenog tajfunom.

Rođena kao Yvonne Glee Lime 7. travnja 1935. u Glendaleu u Kaliforniji, kći učitelja glazbe, svoj je put prema slavi započela na prestižnoj kazališnoj akademiji Pasadena Playhouse. Tamo ju je u predstavi Eugenea O'Neilla zapazio agent, što joj je otvorilo vrata Hollywooda. Filmski debi ostvarila je 1956. u filmu "The Rainmaker" uz legende poput Burta Lancastera i Katharine Hepburn, a ubrzo je uslijedila i uloga u filmu "Loving You" iz 1957., gdje je glumila uz tada najveću svjetsku zvijezdu, Elvisa Presleyja. Njihov odnos nije bio samo profesionalan; tijekom snimanja su započeli kratku romansu, a Elvis ju je čak pozvao da s njim provede uskršnji vikend u Gracelandu, što je punilo stranice tadašnjih tabloida i zacementiralo njezin status holivudske "it" djevojke. No, kako se kasnije ispostavilo, njezin životni put vodio ju je u potpuno drugom smjeru.

Foto: Wikipedia

Sve se promijenilo 1959. godine. Yvonne je, zajedno s kolegicom i prijateljicom Sarom O'Mearom, koju je upoznala na snimanju serije "The Adventures of Ozzie and Harriet", bila na USO turneji, zabavljajući američke trupe stacionirane u Japanu. Jedne kišne noći, dok je Tokioom harao tajfun, naišle su na prizor koji ih je zauvijek promijenio: skupinu promrzle i gladne djece, siročadi američkih vojnika i Japanki, napuštene na ulici. Taj trenutak duboke ljudske patnje potaknuo ih je na akciju. Dvije glumice osnovale su organizaciju International Orphans Inc., koja je prvotno trebala pomoći toj djeci. Nisu ni slutile da su upravo postavile temelje za ono što će postati Childhelp, jedna od najvećih i najutjecajnijih neprofitnih organizacija na svijetu posvećena prevenciji i liječenju zlostavljanja djece.

Organizacija je pod njihovim vodstvom prerasla početnu misiju u Japanu, izgradivši sirotišta i bolnice i u Vijetnamu. Yvonne je bila aktivno uključena u "Operation Babylift", dramatičnu evakuaciju siročadi iz Vijetnama 1975. godine tijekom pada Saigona. Kasnije su svoj fokus prebacile na Sjedinjene Države, gdje su izgradile nacionalnu mrežu pomoći. Procjenjuje se da je Childhelp, zahvaljujući njihovoj neumornoj predanosti, pomogao više od 14 milijuna djece i obitelji pogođenih zlostavljanjem i zanemarivanjem. "Yvonne je bila moja najdraža prijateljica i partnerica u ovoj misiji više od šest desetljeća. Njezino suosjećanje, snaga i vjera u moć ljubavi oblikovali su Childhelp od njegovih najranijih dana", izjavila je Sara O'Meara nakon njezine smrti.

Yvonne Lime Fedderson nije bila samo lice organizacije; bila je njezina pokretačka snaga. Koristila je svoj status i veze kako bi utjecala na stvarne promjene. Bila je bliska s moćnim političkim obiteljima, uključujući obitelji Reagan i Ford, a ta je prijateljstva koristila za lobiranje i promicanje zakona o zaštiti djece na nacionalnoj razini. Njezin i Sarin rad bio je toliko značajan da su zajedno više puta bile nominirane za Nobelovu nagradu za mir, što svjedoči o globalnom dosegu i važnosti njihove misije. Priča o njihovom nevjerojatnom putu pretočena je i u televizijski film "For the Love of a Child" iz 2006. godine, gdje je lik Yvonne tumačila glumica Teri Polo.

Godine 1969. Yvonne se povukla iz glume nakon udaje za moćnog televizijskog producenta Dona Feddersona, tvorca hit serija poput "My Three Sons" i "Family Affair". Njezina posljednja uloga bila je upravo u suprugovoj seriji "My Three Sons" 1968. godine. Postala je majka kćeri Dionne i pomajka sedmero djece iz Donovih prethodnih brakova. No, ni tu njezin utjecaj nije stao. Nakon suprugove smrti 1994. godine, Yvonne je preuzela upravljanje njegovom produkcijskom kućom, Don Fedderson Productions. Više od 30 godina uspješno je vodila tvrtku, upravljajući pravima na legendarne serije, dokazavši se kao sposobna poslovna žena.

Njezina smrt izazvala je reakcije brojnih poznatih osoba koje su podržavale rad Childhelpa. Glumac John Stamos, dugogodišnji ambasador organizacije, napisao je: "Yvonne Fedderson vodila je s ljubavlju. Njezin osmijeh, toplina i žestoka, nepokolebljiva posvećenost zaštiti djece ostavili su trag u mom srcu i u svijetu. Kroz Childhelp pomogla je spasiti milijune djece koja bez nje nikada ne bi imala glas. To nije samo nasljeđe, to je živo čudo." Njezina priča ostaje kao podsjetnik da najveće uloge ponekad nisu one koje se odigraju pred kamerama, već one koje se žive srcem.