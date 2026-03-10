Kojoti u Tvornici slave 30 godina kultnog albuma

Kojoti u subotu, 14. ožujka, u zagrebačkoj Tvornici kulture slave tri desetljeća od izlaska albuma „Halucinacija“, izdanja koje je 1996. godine redefiniralo domaću rock'n'roll scenu i postalo nezaobilazna lektira za svaku generaciju, objavila je Tvornica.

Iako je „Halucinacija“ objavljena samo godinu dana nakon uspješnog prvijenca, bend ističe kako tada nisu osjećali pritisak stvaranja nečeg „većeg“. Većina pjesama već je bila uvježbana na koncertima, a naslovna pjesma „Halucinacija“ oduševila je publiku u tadašnjem OTV domu (današnji Boogaloo) mjesecima prije službene objave.

„Nismo bili pod pritiskom, upravo suprotno – jedva smo čekali te pjesme izbaciti iz sebe“, prisjeća se pjevač benda Alen Marin, dodajući kako tajna njihove dugovječnosti leži u iskrenom pristupu glazbi, bez ikakvih kalkulacija.

Snimanje albuma odvijalo se u specifičnim uvjetima sredinom devedesetih u studiju „Šišmiš“ u Velikoj Gorici kod Zorana Švigira. Produkciju je potpisao Denis Mujadžić – Denyken, koji je u to vrijeme radio i na ključnim albumima iz tog desetljeća - „Dernjavi“ od PipsChips&Videoclips i „Vrijeme je da se krene“ od Majki. Poseban pečat albumu dali su ženski prateći vokali Irene Kljajić, Tatiane Giorgi i Jadranke Ivaniš Yaye, kao i vokalne interpretacije Tristana Karasa.

Iako su radijski hitovi poput „Halucinacija“ i „Hodala je pola metra iznad zemlje“ obilježili album, Alen Marin kao njegovo pravo srce izdvaja pjesmu „Pet milijardi ljudi“, na koju publika uvijek posebno reagira. Iako je od nastanka te pjesme svjetska populacija narasla za dodatne tri milijarde, a jubilarni petmilijarditi stanovnik Zemlje rođen je upravo u Zagrebu, njezina snaga i reakcija publike ostali su nepromijenjeni.