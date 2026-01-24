Naši Portali
intervju: Kruno Lokotar

Kad vidim biografije nekih ministara/ica, shvatim da su to tipovi s kojima su mi roditelji branili da se igram

Kruno Lokotar
Sandra Simunovic/PIXSELL
Autor
Goran Gerovac
24.01.2026.
u 13:20

Urednik, književnik, aktivist i pokretač brojnih kulturnih događanja, poput FALIŠ-a, za Obzor govori u povodu svoje nove knjige 'Limited edition', dnevnika koji je kao forma kod nas zapostavljen, a Lokotar je pokazao kako može biti itekako dobro balansiran i kao dokument i kao estetska dimenzija

Nedavno sam bio u društvu u kojem se povela rasprava koje dnevnike treba gledati ili čitati da bi čovjek bio najinformiraniji o tome što se događa kod nas i u svijetu. Kao da mi nismo svijet, je l'. Raznih je mišljenja bilo, i onda se netko, neopravdano i potpuno neosnovano okrenuo prema meni, kao radim u medijima pa neka presudim. Moj je odgovor bio jednostavan; ako doista želite znati što se danas događa, onda morate čitati dnevnik Krune Lokotara. Još sam dodao "Limited edition" će i za pola stoljeća više govoriti o onome što se događalo danas, ali i jučer kao i o onome što se tek treba dogoditi. Pogledali su me u čudu, a ja sam samo podigao knjigu koju je objavio Buybook kao dokaz da postoji materijalni trag vremena koje nam nepovratno klizi kroz prste.

Komentara 11

Pogledaj Sve
FE
felis29
15:13 24.01.2026.

Interesantno da takva mentalna seljačina ima legitimitet u “našim” mm teško vrijeđati druge i drugačije . Zlo u srcu

Avatar Bljesak💞Oluja💞
Bljesak💞Oluja💞
13:56 24.01.2026.

Meni ne bi uopće palo na pamet družiti se ili igrati s tobom. Kladim se da si od onih likova koji su polako lizali kocku čokolade pred drugima i bio zadnji kojeg izaberu u "lanca probijanca" i "graničara" 😏 U školi si rukom sakrivao papir da ne bi tko što prepisao od tebe 🤨 a učiteljici si se ulizivao cinkajući druge 🤮

ST
Starčević
13:43 24.01.2026.

hahaha ... to je onaj koji je u bankrot odveo udrugu koju financira država..... dobro su ga roditelji odgojili

Još iz kategorije

Odlazak Zvonimira Jakobovića

Umro istaknuti hrvatski leksikograf, publicist i promicatelj znanosti

Pisac je gotovo tri stotine stručno-popularnih, stručnih i znanstvenih naslova, među njima i niza knjiga, kao što su: "Leksikon mjernih jedinica" (četiri izdanja), "Uvod u radioamaterizam" (sedam izdanja), "Elektronika – temeljni izvori i razvoj" (2000.), "Fizika zračenja" (2007.), "Leksikon mjernih veličina" (2009.), "Pisanje i uređivanje stručnih i znanstvenih publikacija" (2013.)...Radio je u Zavodu za fiziku i matematiku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu te u Leksikografskom zavodu 'Miroslav Krleža' u Zagrebu

Cyber kriminal sve je češća pojava
knjiga "Informacijske strategije i javno znanje"

Znate li što je informacijsko ratovanje? Trebali biste, jer razumijevanje medijskog oblikovanja stvarnosti danas je preduvjet slobode

Autori Silvana Marić Tokić i Ivica Skoko, profesori i predavači na Sveučilištu u Mostaru, u knjizi se bave analizom informacijskog prostora kao suvremenog područja društvenih, političkih i sigurnosnih sukobljavanja, s posebnim naglaskom na ulogu medija, dezinformacija i informacijskih operacija utjecaja u oblikovanju javnoga znanja i percepcije stvarnosti

