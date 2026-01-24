Kad vidim biografije nekih ministara/ica, shvatim da su to tipovi s kojima su mi roditelji branili da se igram

Nedavno sam bio u društvu u kojem se povela rasprava koje dnevnike treba gledati ili čitati da bi čovjek bio najinformiraniji o tome što se događa kod nas i u svijetu. Kao da mi nismo svijet, je l'. Raznih je mišljenja bilo, i onda se netko, neopravdano i potpuno neosnovano okrenuo prema meni, kao radim u medijima pa neka presudim. Moj je odgovor bio jednostavan; ako doista želite znati što se danas događa, onda morate čitati dnevnik Krune Lokotara. Još sam dodao "Limited edition" će i za pola stoljeća više govoriti o onome što se događalo danas, ali i jučer kao i o onome što se tek treba dogoditi. Pogledali su me u čudu, a ja sam samo podigao knjigu koju je objavio Buybook kao dokaz da postoji materijalni trag vremena koje nam nepovratno klizi kroz prste.