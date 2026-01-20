Na svečanoj dodjeli Grammyja nastupit će Sabrina Carpenter, koja ima čak šest nominacija za prestižnu glazbenu nagradu

Glazbena akademija potvrdila je ono o čemu se šuškalo, Sabrina Carpenter prva je najavljena zvijezda koja će nastupiti na 68. dodjeli nagrada Grammy, zakazanoj za 1. veljače u Crypto.com Areni u Los Angelesu.

Ovo će biti njezin drugi uzastopni nastup na najvažnijoj glazbenoj večeri, nakon što je prošle godine oduševila kritiku i publiku energičnom izvedbom svojih hitova "Espresso" i "Please Please Please". Njezin prošlogodišnji nastup, opisan kao pamtljiva rutina u stilu starih holivudskih diva, bio je jedan od najupečatljivijih trenutaka ceremonije, stoga ne čudi da su je organizatori ponovno pozvali. Odluka da upravo ona bude prva otkrivena izvođačica potvrđuje njezin status jedne od najvećih zvijezda današnjice.

Osim što će ponovno stati na veliku pozornicu, Carpenter ima i mnogo razloga za slavlje jer je jedna od vodećih nominiranih umjetnica s čak šest impresivnih nominacija. Njezin hvaljeni album "Man’s Best Friend", koji je opisala kao "neki od najiskrenijih radova koje je ikad snimila", nominiran je u prestižnoj kategoriji Albuma godine te za Najbolji pop vokalni album. Vodeći singl s albuma, planetarno popularni "Manchild", donio joj je nominacije za Snimku godine, Pjesmu godine, Najbolju pop solo izvedbu i Najbolji glazbeni video. Ove nominacije dolaze kao kruna iznimno uspješne godine u kojoj je singl debitirao na prvom mjestu Billboard Hot 100 ljestvice, dok je album osvojio vrh Billboard 200 ljestvice.

Prošla godina bila je prava prekretnica za mladu pjevačicu, kada je s dodjele otišla s dva zlatna gramofona, čime je potvrdila svoj prijelaz iz dječje zvijezde u punokrvnu pop ikonu. Njezin probojni album "Short n’ Sweet" osvojio je nagradu za Najbolji pop vokalni album, dok je globalni hit "Espresso" proglašen Najboljom pop solo izvedbom. S obzirom na prošlogodišnji trijumf i ovogodišnje nominacije u ključnim kategorijama, mnogi je smatraju ozbiljnom kandidatkinjom za osvajanje još nekoliko prestižnih nagrada i cementiranje statusa miljenice Akademije.

Iako je Carpenter prva najavljena izvođačica, konkurencija je ove godine iznimno jaka, što obećava napetu i uzbudljivu večer. Najviše nominacija, njih devet, ima reper Kendrick Lamar, a odmah iza njega su Lady Gaga te producenti Jack Antonoff i Cirkut sa sedam nominacija. Uz Sabrinu, po šest nominacija imaju i glazbeni divovi poput Bad Bunnyja i Leona Thomasa.

Ceremoniju će po šesti, i ujedno posljednji put, voditi komičar Trevor Noah, čime se izjednačio s legendarnim Johnom Denverom po broju vođenja. Dodjela će se uživo prenositi na mreži CBS, a bit će dostupna i za streaming na platformi Paramount+. Akademija je najavila da će imena ostalih izvođača otkrivati u narednim danima.