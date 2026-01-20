Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
INTERVJU: Branka Cvitković

U potrazi za istinom, studentima sam govorila 'Kod mene je gluma zabranjena!', a pred sobom sam gledala jako začuđena lica

Branka Cvitković
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Bojana Radović
20.01.2026.
u 10:48

Velikih pedeset godina umjetničkog djelovanja istinska diva hrvatskog kazališta slavi u nedjelju, 25. siječnja, monodramom "Pod maskom" koja je nastala prema istoimenoj noveli Miroslava Krleže, u produkciji je Teatra poezije, koja je premijerno izvedena na lanjskom Festivalu Miroslav Krleža

Na prošlogodišnjoj dodjeli Nagrada hrvatskog glumišta Branki Cvitković pripala je najveća počast, struka ju je nagradila nagradom za životno djelo. To je djelo toliko veliko da bi nam trebao prostor sve do kraja ovog teksta da pokušamo nabrojiti sve njezine uloge. Mnoge od njih upisane su u povijest hrvatskog kazališta, ali i mnogo šire. Bila je ona primjerice, najmlađa glumica u bivšoj državi koja je igrala naslovnu junakinju Nušićeve "Gospođe ministarke" i bila je to uloga koju je igrala punih trideset godina.

No, možda je i dovoljno, u nizu junakinja Shakespearea, Brechta, Čehova, Krleže, Ibsena, Molièrea... spomenuti tek dvije. Prve je legendarna "Zagrepčanka" Branislava Glumca, predstava iz 1976. godine u kojoj je Branka Cvitković odigrala ulogu Marijane uz partnera Božidara Oreškovića, s kojim je ostvarila ako ne najmoćnije glumačko partnerstvo, onda zasigurno ono o kojem se i danas raspredaju legende. A svojevrsni smiraj karijere obilježila joj je velika uloga u HNK Osijek, u predstavi "Unterstadt" po istoimenom romanu Ivane Šojat. Upravo tom ulogom u srcu Slavonije slavila je četrdeset godina rada i zato posebno veseli da se deset godina kasnije, s novom, još većom, obljetnicom vraća u svoj matični teatar – HNK Zagreb. To je "njezino" kazalište, kuća u kojoj je počela glumiti još kao studentica, jer bila je stipendistica HNK Zagreb, ujedno i kazalište iz kojeg je 2014. godine otišla u mirovinu. A ovog će puta imati priliku okušati i čar nove scene, jer će pred svoju publiku stati u HNK2.

Ključne riječi
kultura životno djelo Nagrada hrvatskog glumišta profesorica Miroslav Krleža monodrama HNK2 HNK Zagreb glumica gluma branka cvitković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

U Puli premijerno 'SOLARIS DVA'

Na sceni se susreću neljudski izvođači, glumci, robotski pas i film

Kazalište "licem u lice" s filmom Andreja Tarkovskog  i njegovim digitalnim dvojnikom - u pitanju je kazališni projekt koji istražuje odnos filma, kazališta i digitalne tehnologije nastao u koprodukciji INK Pula i Montažstroja. Premijera će se održati u petak, 30. siječnja 2026. u 20 sati u Dvorani Ciscutti (INK Pula), a repriza u subotu, 31. siječnja u 20 sati. Predstava potom gostuje u Zagrebačkom kazalištu mladih 24. i 25. veljače

ZKM otvara svoju arhivu

Niste gledali kultne predstave koje više nisu na repertoaru? Sad možete i to besplatno

Tijekom cijele godine redovito će davati projekcije snimki predstava koje su obilježile kazalište, a prva projekcija je 19. siječnja u 18 sati - "Tit Andronik", po Shakespeareu, u režiji Igora Vuka Torbice. Za tu predstavu Torbica je dobio Nagradu hrvatskog glumišta 2018. za najbolje redateljsko dramsko ostvarenje, dok je Rakan Rushaidat nagrađen Nagradom za najbolju mušku ulogu na 33. Gavellinim večerima iste godine

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!