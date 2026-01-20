U potrazi za istinom, studentima sam govorila 'Kod mene je gluma zabranjena!', a pred sobom sam gledala jako začuđena lica

Na prošlogodišnjoj dodjeli Nagrada hrvatskog glumišta Branki Cvitković pripala je najveća počast, struka ju je nagradila nagradom za životno djelo. To je djelo toliko veliko da bi nam trebao prostor sve do kraja ovog teksta da pokušamo nabrojiti sve njezine uloge. Mnoge od njih upisane su u povijest hrvatskog kazališta, ali i mnogo šire. Bila je ona primjerice, najmlađa glumica u bivšoj državi koja je igrala naslovnu junakinju Nušićeve "Gospođe ministarke" i bila je to uloga koju je igrala punih trideset godina.



No, možda je i dovoljno, u nizu junakinja Shakespearea, Brechta, Čehova, Krleže, Ibsena, Molièrea... spomenuti tek dvije. Prve je legendarna "Zagrepčanka" Branislava Glumca, predstava iz 1976. godine u kojoj je Branka Cvitković odigrala ulogu Marijane uz partnera Božidara Oreškovića, s kojim je ostvarila ako ne najmoćnije glumačko partnerstvo, onda zasigurno ono o kojem se i danas raspredaju legende. A svojevrsni smiraj karijere obilježila joj je velika uloga u HNK Osijek, u predstavi "Unterstadt" po istoimenom romanu Ivane Šojat. Upravo tom ulogom u srcu Slavonije slavila je četrdeset godina rada i zato posebno veseli da se deset godina kasnije, s novom, još većom, obljetnicom vraća u svoj matični teatar – HNK Zagreb. To je "njezino" kazalište, kuća u kojoj je počela glumiti još kao studentica, jer bila je stipendistica HNK Zagreb, ujedno i kazalište iz kojeg je 2014. godine otišla u mirovinu. A ovog će puta imati priliku okušati i čar nove scene, jer će pred svoju publiku stati u HNK2.