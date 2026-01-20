Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
prema analizi mixmaga

Završila je zlatna era Taylor Swift. U YouTube streaminzima pretekao ju je glazbenik koji je popularnost stekao na TikToku

Taylor Swift announcement
Liam McBurney/PRESS ASSOCIATION
Autor
Tea Radović
20.01.2026.
u 14:27

Ako ne znate tko je Aphex Twin, sigurno znate barem jednu njegovu pjesmu jer "QKThr", objavljena još 2001., postala je viralni hit na platformi TikTok te je korištena u preko 4 milijuna objava

Strastveni obožavatelji američke pop zvijezde zasigurno se neće (htjeti) složiti s ovom izjavom, no zlatna era Taylor Swift došla je do svog kraja. Tvrdila sam to još neposredno nakon izlaska njezinog posljednjeg albuma "The Life Of A Showgirl", a sada su službeni podaci pokazali kako to zaista jest istina.

Naime, na Facebook stranici Mixmaga, vodećeg svjetskog portala koji se bavi clubbingom i elektronskom glazbom, danas je osvanula zanimljiva objava, koja pokazuje kako je britanski glazbenik Aphex Twin nadmašio popularnu Taylor Swift po u broju mjesečnih streaminga na YouTubeu

"Prema DJ RamonPangu iz Los Angelesa, koji je prošlog tjedna podijelio video uspoređujući streaming brojke između dvaju umjetnika, Aphex Twin prima gotovo 50 milijuna više slušatelja mjesečno od američke pop zvijezde.

U isječku napominje da je producent nadmašio Swift za ogromnih 49 milijuna slušatelja, s ukupno 448 milijuna mjesečnih streama, dok pop zvijezda broji 399 milijuna", navodi Mixmag u svojoj objavi.

A ako ne znate tko je Aphex Twin, sigurno znate barem jednu njegovu pjesmu jer "QKThr", objavljena još 2001., postala je viralni hit na platformi TikTok te je korištena u preko 4 milijuna objava, a upravo bi to, navode iz Mixmaga, mogao biti razlog ogromne popularnosti i na YouTubeu. 

Aphex Twin, pravim imenom Richard D. James, britanski je elektronički glazbenik i producent te jedna od najutjecajnijih figura suvremene elektroničke glazbe. Proslavio se 1990-ih inovativnim spojem ambijentalne glazbe, techna i eksperimentalnih zvukova, a poznat je po nekonvencionalnom pristupu glazbi, vizualima i identitetu, kao i po snažnom utjecaju na generacije producenata. 

Ključne riječi
kultura glazba streaming TikTok popularnost YouTube Aphex Twin Taylor Swift

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!