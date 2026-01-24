Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 73
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'mala floramye'

HNK Split stotu obljetnicu kultne operete maestra Ive Tijardovića slavi svečanim koncertom

ANTE VERZOTTI/HNK SPLIT
VL
Autor
Hina
24.01.2026.
u 12:40

Uz pijanističku pratnju Tomislava Šošića i naraciju moderatorice Petre Crnčević, kao solisti ​će nastupit​i pjevači i glumci Branka Pleština Stanić, Martin Hazdovac, Tonći Banov, Zorana Kačić Čatipović, Matija Škiljo, Bojan Brajčić, Leona Sever i Bjanka Ivas

Mala Floramye​ - rođendanski koncert naziv je glazbene manifestacije kojom će Hrvatsko narodno kazalište ​(HNK) Split obilježiti puno stoljeće scenskog života jednog od najpopularnijih glazbeno-scenskih djela, koje je trajno obilježilo identitet grada. 

​Koncert će se održati u foyeru Kazališta, u utorak, 27. siječnja s početkom u 17​ sati, kada će biti izvedene najljepše arij​e omiljene operete.

Opereta "Mala Floramye" svestranog kazališnog genija, tada 31-godišnjeg maestra Ive Tijardovića, na praizvedbi u siječnju 1926. oduševila je publiku splitskog teatra. Tome su posvjedočili kritičari tadašnjeg Novog doba, zapisavši da je "pred dupkom punom i intimnošću doživljenih emocija nesuspregnutom elektriziranom kućom otvorena ne samo jedna nova stranica krepkog rada mladog Splićanina, nego i ispričana jedna mala splitska istorija, sva protkana splitskim duhom i splitskom bezazlenom duhovitošću", navodi se u priopćenju splitske kazališne kuće.

Ljubav publike koja se tada začela nije jenjavala ni desetljećima poslije - štoviše, Mala Floramye i danas nosi status nezaobilaznog klasika splitske pozornice.

Od splitske karnevalske noći u vremenima uoči Prvog svjetskog rata u prvom činu, gradiću Quimperville pokraj Marseillea za vrijeme rata u drugom činu, te romantičnog i neodoljivo komičnog happy-enda finalnog trećeg čina, opereta prati ljubavnu priču Splićana Mirka i Male Floramye, dogodovšitine šjor Bepa Pegule, njegove Misili Bisili - Miss Eveline Beautyflower i čitave galerije živopisnih likova, navodi se.

Uz pijanističku pratnju Tomislava Šošića i naraciju moderatorice Petre Crnčević, kao solisti ​će nastupit​i pjevači i glumci Branka Pleština Stanić, Martin Hazdovac, Tonći Banov, Zorana Kačić Čatipović, Matija Škiljo, Bojan Brajčić, Leona Sever i Bjanka Ivas.

Ključne riječi
kultura obljetnica Mala Floramye opereta Ivo Tijardović koncert HNK Split

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

U Puli premijerno 'SOLARIS DVA'

Na sceni se susreću neljudski izvođači, glumci, robotski pas i film

Kazalište "licem u lice" s filmom Andreja Tarkovskog  i njegovim digitalnim dvojnikom - u pitanju je kazališni projekt koji istražuje odnos filma, kazališta i digitalne tehnologije nastao u koprodukciji INK Pula i Montažstroja. Premijera će se održati u petak, 30. siječnja 2026. u 20 sati u Dvorani Ciscutti (INK Pula), a repriza u subotu, 31. siječnja u 20 sati. Predstava potom gostuje u Zagrebačkom kazalištu mladih 24. i 25. veljače

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!