HNK Split stotu obljetnicu kultne operete maestra Ive Tijardovića slavi svečanim koncertom

Mala Floramye​ - rođendanski koncert naziv je glazbene manifestacije kojom će Hrvatsko narodno kazalište ​(HNK) Split obilježiti puno stoljeće scenskog života jednog od najpopularnijih glazbeno-scenskih djela, koje je trajno obilježilo identitet grada.

​Koncert će se održati u foyeru Kazališta, u utorak, 27. siječnja s početkom u 17​ sati, kada će biti izvedene najljepše arij​e omiljene operete.

Opereta "Mala Floramye" svestranog kazališnog genija, tada 31-godišnjeg maestra Ive Tijardovića, na praizvedbi u siječnju 1926. oduševila je publiku splitskog teatra. Tome su posvjedočili kritičari tadašnjeg Novog doba, zapisavši da je "pred dupkom punom i intimnošću doživljenih emocija nesuspregnutom elektriziranom kućom otvorena ne samo jedna nova stranica krepkog rada mladog Splićanina, nego i ispričana jedna mala splitska istorija, sva protkana splitskim duhom i splitskom bezazlenom duhovitošću", navodi se u priopćenju splitske kazališne kuće.

Ljubav publike koja se tada začela nije jenjavala ni desetljećima poslije - štoviše, Mala Floramye i danas nosi status nezaobilaznog klasika splitske pozornice.

Od splitske karnevalske noći u vremenima uoči Prvog svjetskog rata u prvom činu, gradiću Quimperville pokraj Marseillea za vrijeme rata u drugom činu, te romantičnog i neodoljivo komičnog happy-enda finalnog trećeg čina, opereta prati ljubavnu priču Splićana Mirka i Male Floramye, dogodovšitine šjor Bepa Pegule, njegove Misili Bisili - Miss Eveline Beautyflower i čitave galerije živopisnih likova, navodi se.

Uz pijanističku pratnju Tomislava Šošića i naraciju moderatorice Petre Crnčević, kao solisti ​će nastupit​i pjevači i glumci Branka Pleština Stanić, Martin Hazdovac, Tonći Banov, Zorana Kačić Čatipović, Matija Škiljo, Bojan Brajčić, Leona Sever i Bjanka Ivas.