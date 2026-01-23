FOTO Predstavljen prvi stalni postav Hrvatskog športskog muzeja, koji svoja vrata otvara krajem siječnja

Hrvatski športski muzej otvara u utorak, 27. siječnja, u svom novom i potpuno obnovljenom prostoru, na dvije etaže i više od 500 četvornih metara u strogom središtu Zagreba, prvi stalni postav kojim podsjeća na povijest, razvoj i najveće uspjehe hrvatskog sporta tijekom više od 150 godina.

"Novi stalni postav prvi put predstavlja široj javnosti cjelovitu i sveobuhvatno ispričanu priču o utemeljenju i razvoju sporta, najvećim uspjesima od druge polovice 19. stoljeća do danas", rekla je ravnateljica Muzeja Danira Bilić na konferenciji za novinare u prostoru Muzeja, u dvorišnoj zgradi Ilice 13/I. "Zatekli smo izrazito zapušteni objekt, a sam proces obnove, formalno započet krajem 2019. godine, bio je dugotrajan i zahtjevan, obilježen pandemijom, potresima i složenim konzervatorskim uvjetima. Unatoč izazovima uspješno je završen krajem studenog 2025., ukupna mu je vrijednost oko pet milijuna eura, a financiran je sredstvima vlade i Ministarstva kulture i medija", dodala je.

Bilić smatra kako je ovo važan iskorak u daljnjem razvoju Muzeja koji je, iako je relativno mlada institucija osnovana 2003., postojao u različitim oblicima više od sedamdeset godina, dok se posljednjih godina fokusirao na ciljano prikupljanje građe. "Nakon otvorenja krećemo u novu fazu svog razvoja, želja nam je da ne bude samo mjesto čuvanja sjećanja na prošlost nego mjesto dijaloga, interakcije i susreta, platforma koja će povezivati sport, obrazovanje, turizam i kulturu", ustvrdila je.

Prvi stalni postav Hrvatskog športskog muzeja podsjeća na povijest, razvoj i najveće uspjehe hrvatskog sporta tijekom više od 150 godina

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek značaj Muzeja vidi i u tome što je, napomenula je, hrvatski sport toliko važan za naše društvo, narod, identitet, samopoštovanje i osjećaj pripadnosti, ali i kao djelatnost kroz koju mlade uče ispravnim životnim vrijednostima, upornosti, poštivanju suparnika i timskom naporu. "Zato je važno da je postav edukativan, da potakne mlade ljude da se bave sportom i osvijeste one koji se bave sportom zašto je to tako važna djelatnost. Sad kad imamo ovaj muzej dat ćemo podršku drugim zbirkama u Hrvatskoj u različitim gradovima kako bi se osvijestila važnost prikupljanja te građe i njezine prezentacije", dodala je.

Postav je podijeljen u dvije tematske cjeline, u podrumu je "Utemeljenje" o razvoju sporta i tjelovježbe od druge polovice 19. stoljeća, a u prizemlju "Uspjesi" posvećena postignućima hrvatskih sportaša na olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima od osamostaljenja. Modularan je, prilagodljiv, interaktivan i multimedijalan, što omogućuje da se redovito osvježava, prilagodi novim momentima u hrvatskom sportu, ali i suvremenim muzejskim standardima.

Autor muzeološke koncepcije Zrinko Čustonja rekao je da su željeli napraviti postav koji bi na suvremen, historiografski utemeljen, atraktivan i edukativan način prikazao povijest i razvoj hrvatskog sporta, njegov utjecaj na hrvatsko društvo tijekom zadnjeg stoljeća i pol. "Ideja je da muzej šalje osnovu poruku sadržanu u pojmu uspjeha, prošlih i budućih generacija, ali i poruku društvu da budemo uspješni kao što je uspješan i hrvatski sport", kazao je.

Autorica likovnog rješenja stalnog postava Nikolina Jelavić Mitrović rekla je kako je bio to iznimno težak posao, među ostalim, jer je prostor mali za sve što bi trebalo biti dio ovog muzeja, ali i zato što je trebalo osmisliti sustav pomoću kojega bi se mogao kontinuirano nadograđivati i koji bi prostoru dao 'pokret', što je ostvareno s pomoću multimedijalnih sadržaja.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog športskog muzeja Zlatko Mateša rekao je da je bilo izazovno u relativno mali prostor smjestiti sve uspjehe Hrvatske kao sportske nacije, no kaže kako smo dobili interaktivni i multimedijski prostor prispodobiv mladim generacijama koji neće biti za jednokratni posjet.

Muzej, čije je ishodište vezano uz ostavštinu Franje Bučara, u svom fundusu čuva skoro 500 tisuća predmeta. U stalnom postavu izloženo ih je oko tisuću, uključivši knjige i dokumente, te oko 500 fotografija. Izložena je sportska oprema, priznanja, rekviziti, medalje, pokali, trofeji, plakete, a tu su i videozapisi te interaktivan sadržaj.

Dio građe za filmove ustupili su HRT i Hrvatska kinoteka, dok je Hrvatska izvještajna novinska agencija ustupila velik broj fotografija sportašica i sportaša. Posebnu vrijednost Muzeju daju donacije više od stotinu vrhunskih sportaša, sportskih djelatnika i institucija.



Muzej će sudjelovati u ovogodišnjoj Noći muzeja, 30. siječnja, a besplatni ulaz omogućit će i tijekom vikenda, 31. siječnja i 1. veljače.