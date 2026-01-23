FOTO Bili smo na koncertu Gregoryja Portera u Lisinskom. Cijela dvorana pjevala je s popularnim jazz pjevačem

Gregory Porter, kojega mnogi nazivaju pjevačem kremastog baritona ili čovjeka s vokalom poput tekućeg zlata, večeras je, u dupkom punoj Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, otvorio 17. izdanje Zagreb Jazz Festivala - i malo je reći da je ovo bilo fantastično otvaranje.

Ovaj poznati američki pjevač u Zagreb je stigao još u četvrtak oko podne, a navečer toga dana na zajedničkoj se večeri susreo s organizatorima Zagreb Jazz Festivala, na čelu s Draženom Kokanovićem, te s novinarima i urednicima Večernjeg lista, koji je surađivao u organizaciji Porterova koncerta u Vatroslavu Lisinskom. Ovaj koncert bio je posljednji Porterov nastup ovog dijela turneje, a svjetski poznatog jazz pjevača imali smo prilike bolje upoznati u pauzi tijekom tonske probe u Lisinskom.

- Divno je ponovno biti ovdje. Volim Hrvatsku. Bio sam posjetio tri ili četiri grada i uvijek mi je posebno drago vraćati se ovamo – rekao nam je na samom početku Porter, s kojim je, dakako, u Zagreb stigao i prateći sastav, koji je u Lisinskom bio pojačan i filharmonijskim orkestrom.

Legendarni pjevač Gregory Porter koncertom u Lisinskom maestralno je otvorio 17. Zagreb Jazz Festival

Gregory Porter koncert u Lisinskom maestralno je otvorio pjesmom pod nazivom “Painted on Canvas”, a ništa manje sjajne nisu bile ni glazbene numere koje su uslijedile. Od “Nature Boya”, preko “On My Way to Harlem”, pa sve do “Modern Day Apprentice”, Gregory Porter proveo nas je svijetom jazza i pokazao zašto upravo on nosi titulu jednog od najmoćnijih i najprepoznatljivijih glasova suvremene jazz glazbe. Ipak, posebno treba istaknuti broj pod nazivom “Musical Genocide” u kojemu je cijela glazbena mašinerija koja se večeras našla u Lisinskom, a činili su je Porterov prateći sastav i Zagrebačka filharmonija, pokazala svoju raskoš. A ako ste mislili da je ovo bio vrhunac večeri, gadno ste se prevarili jer na samom kraju koncerta uslijedile su “Liquid Spirit”, za vrijeme koje je cijela dvorana oduševljeno pljeskala, zatim jedna od - prema riječima samog Portera - najvažnijih pjesama ovog koncerta, “When Love Was King”, te - kao šećer na kraju - “No Love Dying”, u kojoj je prepuna dvorana Lisinski pjevala s ovim svjetski poznatim jazz pjevačem.

– Birali smo pjesme koje najbolje odgovaraju velikom orkestru kakav Zagrebačka filharmonija i jest. Riječ je o snažnom, raskošnom zvuku i želio sam odabrati skladbe koje će ga u potpunosti iskoristiti, pa smo uglavnom izvodili pjesme iz programa “Nat King Cole and Me”. Mislim da je jedna od najvažnijih pjesama koje smo večeras izveli, barem za mene osobno, s obzirom na energiju koja trenutačno vlada u svijetu, “When Love Was King”, pjesma koja na prvo mjesto stavlja ljubav. Uostalom, kroz svu svoju glazbu nastojim, na ovaj ili onaj način, izražavati ljubav. To je definitivno bila i središnja tema večerašnjeg programa – ljubav - otkrio nam je u ranijem razgovoru Gregory Porter, kojega u 2026. godini očekuje preko 80 koncerata, što u Americi, što u Europi.

Gregory Porter posljednjih je godina postao redovit gost pozornica u Hrvatskoj - 2024. godine oduševio publiku u zagrebačkom SC-u te je već dvaput nastupio na šibenskoj tvrđavi sv. Mihovil, a na popis svojih maestralnih nastupa u Hrvatskoj sada može dodati i Lisinski, točnije otvorenje 17. Zagreb Jazz Festivala. U razgovoru s Porterom, upitali smo ga je li kada je počeo nastupati u malim klubovima, očekivao da će jednog dana doći do velikih pozornica, dvorana i festivala, na kojima nastupa danas.

– Uvijek sam mislio da ću snimiti jednu ploču i da ću je prodavati nastupajući po klubovima, možda do kraja života ili barem dokle god budem mogao pjevati. To je bila moja ideja. Ova karijera, stalna putovanja i katkad čak 200 koncerata godišnje za mene su izvanredan blagoslov i ostvarenje sna, čak i sna moje majke. Ona je znala govoriti: “Sine, nastupat ćeš na mnogim pozornicama diljem svijeta”, a mi bismo se tome smijali. Danas mogu reći da je sve to dar. Glazba je za mene dar – ona najprije liječi mene samoga, a nakon pjevanja ljudima diljem svijeta, vidim da glazba, moj glas i moje riječi donose određeno iscjeljenje i drugima. Zbog toga sam iznimno zahvalan na karijeri koju imam – zaključio je Porter.