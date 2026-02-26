Naši Portali
osjeća se bogatije

Poznata Splićanka u 49. godini čeka unuče: 'Krenule su mi suze radosnice, to je privilegij'

Foto: Nova TV
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
26.02.2026.
u 15:26

"Kad sam čula vijest, prvo sam rekla: 'Molim?' pa se nasmijala. A onda su krenule suze radosnice. Postati baka s 48 godina meni nije šok, nego privilegij. Ja to doživljavam kao upgrade, ne kao etiketu. Ne osjećam se starije, osjećam se bogatije", ispričala je Gianna Apostolski

U novoj sezoni showa "Tko to tamo pjeva" poznata Splićanka Gianna Apostolski ponovno zauzima svoje mjesto u panelu, a sudjelovanje u ovom showu nije jedino uzbudljivo događanje koje je očekuje. Naime, u intervju za IN magazin Gianna je otkrila da da je i u privatnom životu očekuje nova života uloga – postaje baka s 48 godina, a vijest je dočekala emotivno.

''Kad sam čula vijest, prvo sam rekla 'Molim?' pa se nasmijala. A onda su krenule suze radosnice. Postati baka s 48 godina meni nije šok, nego privilegij. Ja to doživljavam kao upgrade, ne kao etiketu. Ne osjećam se starije, osjećam se bogatije'', ispričala je Apostolski koje je i majčinstvo iskusila vrlo rano, kao samohrana majka, što je uvelike oblikovalo njezin pogled na život.

''Majka sam postala s 18 godina i bila sam samohrana majka. Moja mladost je doslovno odrastala s mojim djetetom. Učila sam biti mama dok sam još učila biti žena. Nije bilo prostora za odustajanje, samo ljubav, odgovornost i snaga koju tada možda nisam ni prepoznavala. Zato danas želim jasno reći da dajem podršku svim samohranim majkama. To je zaista teško. Prirodno je da mama bude mama, a tata tata. Dijete treba oboje. I nije lako kada jedna žena mora nositi obje uloge. Biti i nježnost i disciplina. I sigurnost i autoritet. To traži ogromnu unutarnju snagu'', istaknula je.

Podsjetimo, Gianna u showu natjecateljima pomaže svojim komentarima i primjedbama, a društvo joj prave još tri stalna panelista te jedan gostujući.

