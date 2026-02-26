Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KRITIČNO

Puni su kemikalija: Ovaj proizvod mnogi kupuju da si olakšaju život, a zapravo se truju

Račun, trgovina, namirnice
pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
26.02.2026.
u 15:00

Stručnjaci godinama ponavljaju isto: najbolja opcija je domaća priprema hrane, dok se kod kupnje gotovih proizvoda mora obratiti pozornost na sastav

Odavno je poznato da su najbolje stvari one koje napravimo ili pečemo kod kuće. Gotovi proizvodi mogu biti nezgodni, ali svakako ih ne bismo trebali sve trpati u istu grupu. Stručnjaci savjetuju čitanje deklaracija jer to je jedini način da se odvoji kulinarsko žito od kukolja. Mnogi influenceri ozbiljno su shvatili ovaj savjet, otuda i širenje kanala koji potiču (ili obeshrabruju) kupnju raznih prehrambenih proizvoda. TikTok profil poljskog influencera BezSensu također funkcionira na ovaj način. Njegov autor "prikazuje prijevare s hranom, ali i poštene proizvode". Nedavno je u popularnoj diskontnoj trgovini pronašao kolače čiji su mu sastojci zadali glavobolju, piše poljski portal Fakt.

Šokirao je javnost nakon što je u popularnom supermarketu pronašao "domaće" kolače s podužom listom sastojaka. Kako navodi u svom videu, pojedini kolači imaju i do skoro 100 stavki na deklaraciji. Iako se reklamiraju kao mekani kolači sa čokoladom, njihov sastav više podsjeća na proizvod nastao u laboratoriju nego na poslasticu iz kućne radinosti.

Prema njegovim riječima, čak trećinu pojedinih proizvoda čini šećer, a odmah iza njega nalaze se glukozni sirup, invertni šećerni sirup i obični šećerni sirup. U kolačima se mogu naći i razne industrijske masti poput palminog, kokosovog i biljnog ulja, koje se često povezuju sa lošijom nutritivnom kvalitetom hrane.

Na deklaracijama se navode brojni aditivi, uključujući monogliceride i digliceride masnih kiselina, poliglicerol-estre, ksantan gumu, difosfate, fosfate, karbonate, kao i modificirani škrob i različite vrste škroba. Uz to, u nekim kolačima nalazi se i želatina životinjskog porijekla.

TikToker naglašava da su svi ovi dodaci zakonski dopušteni, ali upozorava da je problem u njihovoj količini i kombinaciji u jednom proizvodu. – Kada pogledate deklaraciju, jasno je da to nema mnogo veze s klasičnim kolačem kakav biste napravili kod kuće od nekoliko osnovnih sastojaka – poručuje on i savjetuje potrošačima da čitaju etikete. Stručnjaci godinama ponavljaju isto: najbolja opcija je domaća priprema hrane, dok se kod kupovine gotovih proizvoda mora obratiti pažnja na sastav. Jer iza bezazlenog naziva "kolač" često se krije dugačka lista kemijskih dodataka koje većina potrošača ne očekuje.

Bliži nam se pomicanje sata, ove godine s jednom promjenom koja će mnoge oduševiti
Ključne riječi
deklaracije trgovina Barkod

Komentara 6

Pogledaj Sve
SI
Sivooki
15:31 26.02.2026.

Joooooj...prijevod...odakle??

MA
Materjola
17:27 26.02.2026.

Šećera više nego brašna 😂

CO
Collins
16:36 26.02.2026.

modifikovani

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!