Puni su kemikalija: Ovaj proizvod mnogi kupuju da si olakšaju život, a zapravo se truju

Odavno je poznato da su najbolje stvari one koje napravimo ili pečemo kod kuće. Gotovi proizvodi mogu biti nezgodni, ali svakako ih ne bismo trebali sve trpati u istu grupu. Stručnjaci savjetuju čitanje deklaracija jer to je jedini način da se odvoji kulinarsko žito od kukolja. Mnogi influenceri ozbiljno su shvatili ovaj savjet, otuda i širenje kanala koji potiču (ili obeshrabruju) kupnju raznih prehrambenih proizvoda. TikTok profil poljskog influencera BezSensu također funkcionira na ovaj način. Njegov autor "prikazuje prijevare s hranom, ali i poštene proizvode". Nedavno je u popularnoj diskontnoj trgovini pronašao kolače čiji su mu sastojci zadali glavobolju, piše poljski portal Fakt.

Šokirao je javnost nakon što je u popularnom supermarketu pronašao "domaće" kolače s podužom listom sastojaka. Kako navodi u svom videu, pojedini kolači imaju i do skoro 100 stavki na deklaraciji. Iako se reklamiraju kao mekani kolači sa čokoladom, njihov sastav više podsjeća na proizvod nastao u laboratoriju nego na poslasticu iz kućne radinosti.

Prema njegovim riječima, čak trećinu pojedinih proizvoda čini šećer, a odmah iza njega nalaze se glukozni sirup, invertni šećerni sirup i obični šećerni sirup. U kolačima se mogu naći i razne industrijske masti poput palminog, kokosovog i biljnog ulja, koje se često povezuju sa lošijom nutritivnom kvalitetom hrane.

Na deklaracijama se navode brojni aditivi, uključujući monogliceride i digliceride masnih kiselina, poliglicerol-estre, ksantan gumu, difosfate, fosfate, karbonate, kao i modificirani škrob i različite vrste škroba. Uz to, u nekim kolačima nalazi se i želatina životinjskog porijekla.

TikToker naglašava da su svi ovi dodaci zakonski dopušteni, ali upozorava da je problem u njihovoj količini i kombinaciji u jednom proizvodu. – Kada pogledate deklaraciju, jasno je da to nema mnogo veze s klasičnim kolačem kakav biste napravili kod kuće od nekoliko osnovnih sastojaka – poručuje on i savjetuje potrošačima da čitaju etikete. Stručnjaci godinama ponavljaju isto: najbolja opcija je domaća priprema hrane, dok se kod kupovine gotovih proizvoda mora obratiti pažnja na sastav. Jer iza bezazlenog naziva "kolač" često se krije dugačka lista kemijskih dodataka koje većina potrošača ne očekuje.