DANI POSTAJU DUŽI

Bliži nam se pomicanje sata, ove godine s jednom promjenom koja će mnoge oduševiti

U nedjelju započinje ljetno računanje vremena
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
23.02.2026.
u 11:30

Budući da dani u tjednu svake godine padaju drukčije, pomiče se i točan datum

U 2026. satove ćemo, kada je riječ o ljetnom računanju vremena, promijeniti ranije nego prethodne godine. Ali zašto se datum pomiče i koje fiksno pravilo stoji iza toga? Sat će se iznenađujuće rano pomaknuti 2026. ali to nije zbog političke odluke ili iznimke, već zbog fiksnog pravila EU koje svake godine zbunjuje mnoge ljude, piše Echo24.

Čim ljudi počnu pričati o umoru od ponedjeljka ujutro i dužim večerima, jasno je: bliži se ljetno računanje vremena. Ono što je ovaj put upečatljivo jest datum promjene vremena. Satove ćemo ove godine unaprijed pomicati u noći sa subote 28. na nedjelju, 29. ožujka. Godinu prije to je bilo 30. ožujka. Zašto je to tako?

Razlog za raniju promjenu vremena je jednostavan. Diljem EU već godinama vrijedi isto pravilo – promjena se uvijek događa posljednje nedjelje u ožujku, a u jesen posljednje nedjelje u listopadu. Budući da dani u tjednu u kalendaru svake godine padaju drukčije, pomiče se i točan datum. Ponekad je posljednja nedjelja kasnije, ponekad ranije u mjesecu.

Upravo će se to dogoditi 2026. godine: Posljednja nedjelja u trećem mjesecu pada 29. ožujka, zbog čega će se i promjena ljetnog računanja vremena dogoditi ranije u usporedbi s prethodnom godinom. Samo pravilo neće se promijeniti, tek datum u kalendaru. Dakle, sat će se promijeniti u noći sa subote na nedjelju, kada će 2 sata ujutro zapravo postati 3 sata ujutro i izgubit ćemo sat sna, ali će dulje biti svjetla.

Sat ljetno računanje vremena Barkod

Avatar Blokiran
Blokiran
12:22 23.02.2026.

Mnoge ce oduseviti kad se totalno ukine ta glupost s pomicanjem vremena! (Sat uglavnom ostaje na isto mjestu)

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
12:20 23.02.2026.

jel' ovo neka zezancija ili što??? autor nam naširoko objašanjava ono što znaju djeca u vrtiću - da zadnja subota u mjesecu nije uvijek na isti datum!!! vauuuuuuuuu... pa kako to??? a godina ima lijepih, parnih 365 dana...

ZO
Zonasumraka4
13:01 23.02.2026.

Da nam autor ovoga teksta nije objasnio da nije svake godine pomicanje na isti datum ja bi pomislio da je opet 30 ti, nevjerojatno

