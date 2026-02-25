Naši Portali
Novo na tržištu

U Hrvatsku stigao hibridni SUV posvećen 70. obljetnici stručnjaka za terenska vozila

Foto: Sandra Mikulčić
Autor
Sandra Mikulčić
25.02.2026.
u 07:00

KGM-ov visoko učinkovit hibridni sustav kombinira optimizirani 1,5-litreni benzinski motor sa snažnim e-DHT sustavom s integriranim elektromotorom. Ovaj SUV izveden u stilu kupea dizajnom se vraća korejskim korijenima, a isporuke prvih primjeraka očekuju se tijekom ožujka

Model posvećen 70. obljetnici brenda ranije poznatog kao SsangYong, specijaliziranog za terenska vozila, u Hrvatskoj je ponudio novi Actyon Hybrid. Naručiti se već može, po cijeni od 46.499 eura, a prvi bi primjerci kupcima trebali biti isporučeni u ožujku. Ovaj SUV izveden u stilu kupea dizajnom se vraća korejskim korijenima. Vidljivo je to na više mjesta po automobilu - primjerice na svjetlima i uzorku prednje maske - po motivima s korejske zastave. Novitet se nameće robusnim stavom, ali skladno su ukomponirane i elegantne note. Detaljima, pak, radi zaokret prema premiumu: crni ukrasi od brušene kože, dvostruko dijamantno prošiveni upravljač, izvezeni detalji...

U Hrvatsku stigao hibridni SUV posvećen 70. obljetnici stručnjaka za terenska vozila
1/8

Kokpitom dominira panoramski zaslon koji integrira 12,3-inčne LED instrumente u boji i centralni infotainment zaslon. Prednja sjedala podesiva su u osam smjerova, s lumbalnom potporom, ventilirana su i grijana. Grijana su i stražnja sjedala, koja se također mogu nagnuti do 32,5 stupnjeva. Actyon se ističe i vodećim kapacitetom prtljažnika u klasi. Nudi impresivnih 668 litara prtljažnog prostora s uspravnim stražnjim sjedalima i 1568 litara s preklopljenim drugim redom sjedala. Kako mu i pun naziv govori, Actyon Hybrid je hibridni SUV s automatskim punjenjem. U KGM-ovoj gami pozicioniran je iznad Koranda i nedavno predstavljenog Torres Hybrida s njegova 474 centimetra. Actyon dijeli platformu i tehničku osnovu s Torres Hybridom. KGM je, naime, nedavno lansirao svoj Dual Tech Hybrid pogonski sklop sljedeće generacije, koji debitira upravo u modelima Torres Hybrid i Actyon Hybrid. Napredni serijski paralelni hibridni sustav pruža iskustvo vožnje blisko onome u potpuno električnom vozilu, a istovremeno zadržava dugi domet i izdržljivost. Razvijen u suradnji s BYD-om, Dual Tech Hybrid sustav kombinira 1,5-litreni turbobenzinski motor s hibridnim mjenjačem e-DHT i serijskim dvostrukim elektromotorima. Novodizajnirani benzinski motor koristi Millerov ciklus za poboljšanje toplinske učinkovitosti i turbopunjač s varijabilnom geometrijom za responzivne performanse u cijelom rasponu okretaja.

Motor isporučuje 150 KS i 220 Nm okretnog momenta te često radi prvenstveno kao visokoučinkoviti generator, opskrbljujući električnom energijom dva motora i bateriju, umjesto da uvijek izravno pokreće kotače. Sam Dual Tech Hybrid System izgrađen je oko prve korejske arhitekture s dva motora. Pogonski motor velikog kapaciteta od 130 kW postavljen je blizu pogonskog vratila tako da može trenutno reagirati na pritisak papučice gasa. Isporučuje do 177 KS i 300 Nm okretnog momenta. Drugi motor radi paralelno, povećavajući energetsku učinkovitost punjenjem velike baterije od 1,83 kWh. e-DHT, elektrificirani dvostruki hibridni mjenjač, podržava isključivo električnu vožnju, serijski hibridni rad gdje motor prvenstveno radi kao generator, te paralelne hibridne i motorne načine pogona gdje se benzinski motor i elektromotori kombiniraju ovisno o brzini i opterećenju. 
Sustav se automatski prebacuje između devet načina rada - automobil stalno odabire najučinkovitiju konfiguraciju za trenutne uvjete. Na instrumentnoj ploči vozač vidi radi li vozilo isključivo u električnom načinu rada, serijskom hibridnom načinu rada ili paralelnom hibridnom načinu rada, kako energija teče između motora, elektromotora i baterije te kada se odvija regeneracija. 
Potpuno električna vožnja moguća je do 100 km/h.
Ključne riječi
Barkod novo na tržištu benzinac hibridni automobili SUV

