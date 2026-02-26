Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRAVAC - SMEĆE

Kada je stvarno došlo vrijeme da bacite komad posuđa? Ove znakove ne treba ignorirati, mogu biti štetni za vaše zdravlje

Teflonska tava
pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
26.02.2026.
u 19:00

Kada dno posuđa više nije ravno i stabilno, to može uzrokovati nepravilno zagrijavanje hrane, čime se povećava rizik od nezgoda tijekom kuhanja

Kuhinjsko posuđe koristimo svakodnevno, smatrajući ga nezamjenjivim dijelom naših kuća. Međutim, stručnjaci upozoravaju da i posuđe ima svoj rok trajanja, a znakovi habanja poput hrđe, labavih ručki ili ogrebotina na premazima jasno ukazuju na to da je vrijeme da ga zamijenimo, piše Klix.

Iako je kuhinjsko posuđe među najviše korištenim predmetima u domaćinstvu, s vremenom može postati opasno za korištenje. Česta upotreba na visokim temperaturama, vlaga, kemikalije i intenzivno pranje mogu uzrokovati da posuđe izgubi svoju stabilnost i sigurnosne karakteristike, čime postaje potencijalni rizik za zdravlje i sigurnost.

Ako primijetite da su ručke na tavi ili loncu postale labave ili počele pucati, a na površini se pojavljuje hrđa, to je jasan znak da zaštitni sloj više ne funkcionira. Slični simptomi, poput ljuštenja teflonskog premaza ili vidljivih ogrebotina, također ukazuju da je vrijeme za zamjenu.

Kada dno posuđa više nije ravno i stabilno, to može uzrokovati nepravilno zagrijavanje hrane, čime se povećava rizik od nezgoda tijekom kuhanja. Sitne ili veće pukotine u materijalu dodatno smanjuju čvrstoću posude, što može dovesti do ozbiljnih problema kada se zagrije.

Također, promjene u boji posuđa i tvrdoglave zagorene mrlje mogu ukazivati na ozbiljno oštećenje premaza. Ako se hrana počne lijepiti unatoč ispravnoj pripremi, ili ako primijetite neobičan miris ili dim tijekom kuhanja, to je znak da se zaštitni sloj razgrađuje. Najopasnije je kada u jelu pronađete sitne komadiće premaza, jer to znači da se on ljušti i završava u vašoj hrani, što predstavlja zdravstveni rizik.

Stručnjaci ističu da kuhinjsko posuđe s premazom, poput onog s Teflonom, ne traje vječno. Površine s non stick premazom imaju ograničen životni vijek, što dodatno potvrđuje potrebu za redovitim provjerama i zamjenom posuđa čim se pojave ovi signali habanja.

Vodič za kupnju rabljenog auta: kako izbjeći zamke i 'spasiti' više tisuća eura
Ključne riječi
posuđe Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!