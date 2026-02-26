Kada je stvarno došlo vrijeme da bacite komad posuđa? Ove znakove ne treba ignorirati, mogu biti štetni za vaše zdravlje

Kuhinjsko posuđe koristimo svakodnevno, smatrajući ga nezamjenjivim dijelom naših kuća. Međutim, stručnjaci upozoravaju da i posuđe ima svoj rok trajanja, a znakovi habanja poput hrđe, labavih ručki ili ogrebotina na premazima jasno ukazuju na to da je vrijeme da ga zamijenimo, piše Klix.

Iako je kuhinjsko posuđe među najviše korištenim predmetima u domaćinstvu, s vremenom može postati opasno za korištenje. Česta upotreba na visokim temperaturama, vlaga, kemikalije i intenzivno pranje mogu uzrokovati da posuđe izgubi svoju stabilnost i sigurnosne karakteristike, čime postaje potencijalni rizik za zdravlje i sigurnost.

Ako primijetite da su ručke na tavi ili loncu postale labave ili počele pucati, a na površini se pojavljuje hrđa, to je jasan znak da zaštitni sloj više ne funkcionira. Slični simptomi, poput ljuštenja teflonskog premaza ili vidljivih ogrebotina, također ukazuju da je vrijeme za zamjenu.

Kada dno posuđa više nije ravno i stabilno, to može uzrokovati nepravilno zagrijavanje hrane, čime se povećava rizik od nezgoda tijekom kuhanja. Sitne ili veće pukotine u materijalu dodatno smanjuju čvrstoću posude, što može dovesti do ozbiljnih problema kada se zagrije.

Također, promjene u boji posuđa i tvrdoglave zagorene mrlje mogu ukazivati na ozbiljno oštećenje premaza. Ako se hrana počne lijepiti unatoč ispravnoj pripremi, ili ako primijetite neobičan miris ili dim tijekom kuhanja, to je znak da se zaštitni sloj razgrađuje. Najopasnije je kada u jelu pronađete sitne komadiće premaza, jer to znači da se on ljušti i završava u vašoj hrani, što predstavlja zdravstveni rizik.

Stručnjaci ističu da kuhinjsko posuđe s premazom, poput onog s Teflonom, ne traje vječno. Površine s non stick premazom imaju ograničen životni vijek, što dodatno potvrđuje potrebu za redovitim provjerama i zamjenom posuđa čim se pojave ovi signali habanja.