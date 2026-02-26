VIDEO Pogledajte kako je Stojković bespotrebno opalio šamar protivniku i doveo Dinamo u tešku situaciju

Dinamo je odigrao dramatičan susret protiv Genka u šesnaestini finala Europske lige, a susret u Belgiji obilježio je Luka Stojković. Prvo je zabio iz penala, da bi fenomenalno pogodio za 3:1, ali onda u produžetku sasvim bespotrebno zaradio izravan crveni karton.

Nakon što je prva utakmica na Maksimiru završila 3:1 za Genk, Dinamo je u uzvratu u Belgiji uzvratio istom mjerom i slavio 3:1 te izborio produžetke. Plavi su tako anulirali zaostatak i vratili neizvjesnost, ali su u dodatnih 30 minuta ostali bez koncentracije i bez jednog igrača.

U 101. minuti Genk je poveo. Mišić je izgubio loptu u opasnoj zoni, Sattlberger je brzo pronašao Ita, a njegov udarac, uz odbijanac od Pereza-Vinlofa, prevario je Livakovića i završio u mreži za 2:1.

Samo tri minute poslije uslijedio je trenutak koji je uvelike usmjerio rasplet. U 104. minuti Smets je u duelu držao Stojkovića, a ofenzivac Dinama je u okretu reagirao potpuno nepromišljeno, ošamario je braniča Genka pred sucem. Glavni djelitelj pravde isprva to nije vidio, no nakon pregleda snimke mu je sve bilo jasno i Dinamo je ostao s igračem manje.

