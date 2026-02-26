Naši Portali
POVEĆANJE ARSENALA

Stručnjaci upozoravaju: Rusija bi uskoro mogla presretati europsko nuklearno oružje

FILE PHOTO: An unarmed AGM-86B Air-Launched Cruise Missile is released from a B-52H Stratofortress over the Utah Test and Training Range
Foto: US AIR FORCE/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
26.02.2026.
u 07:22

U posljednjih nekoliko godina, istekao je niz sporazuma iz Hladnog rata koji su ograničavali nuklearne arsenale

Ruska protuzračna obrana uskoro bi mogla presretati britansko i francusko nuklearno oružje, prema novoj analizi britanskog obrambenog think-tanka RUSI koju prenosi Politico. Kako se navodi u analizi, Rusija je pojačala štit oko svog zračnog prostora što bi moglo ugroziti sposobnost europskih nuklearnih sila da uzvrate udarac Moskvi u sljedećem desetljeću. Za razliku od Sjedinjenih Američkih Država koje raspolažu raznovrsnim nuklearnim arsenalom, Velika Britanija i Francuska uglavnom se oslanjaju na mali broj bojevih glava raspoređenih na moru. Istovremeno, ruski proturaketni sustavi postaju sve sposobniji.

Europski nuklearni arsenal posljednjih je godina u sve većem fokusu, a iz Francuske je u srijedu stiglo upozorenje kako postoji rizik od nuklearnog širenja u svijetu. "Živimo u razdoblju koje je u osnovi pogodno za nuklearno širenje", naveo je francuski dužnosnik iz Elizejske palače.

Njegov je komentar stigao uoči govora francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o francuskoj nuklearnoj doktrini, zakazanog za ponedjeljak. Očekuje se, ističe Politico, da će pružiti više detalja o tome kako francusko nuklearno oružje može pridonijeti sigurnosti Europe. Zemlje poput Njemačke i Švedske potvrdile su da razgovaraju s Francuskom o njezinom nuklearnom odvraćanju.

Otkako je počeo rat u Ukrajini, iz Rusije su višekratno stizale nuklearne prijetnje. Uz to, ruski čelnik Vladimir Putin ažurirao je nuklearnu doktrinu zemlje kako bi snizio prag za pokretanje nuklearnog udara. U posljednjih nekoliko godina, istekao je niz sporazuma iz Hladnog rata koji su ograničavali nuklearne arsenale. Primjerice, New START istekao je početkom ovog mjeseca i ne očekuje se da će biti obnovljen u skoroj budućnosti.

"Jasno svjedočimo eroziji svega što je ostalo od okvira kontrole naoružanja", navodi francuski dužnosnik te dodaje da nuklearno naoružane zemlje sada više ne izbjegavaju vojne sukobe, upućujući na Indiju i Pakistan. Osvrnuo se i na otvorenu želju nekih zemalja u Europi i Aziji da imaju vlastito nuklearno oružje: "Još jedan razlog [za rizik od širenja] je osjećaj nesigurnosti u brojnim zemljama, posebno kada političke promjene među različitim akterima znače da oni koji su vjerovali da se mogu osloniti na jamstva više nisu sigurni u njih." Pretpostavlja se kako je u toj izjavi aludirao na nedavne poteze SAD-a pod predsjednikom Donaldom Trumpom.

U Južnoj Koreji i Japanu vode se razgovori o tome bi li trebale razviti domaće nuklearno odvraćanje, a početkom ovog mjeseca poljski predsjednik Karol Nawrocki rekao je da bi njegova zemlja trebala početi razvijati nuklearnu obranu, s obzirom na prijetnju iz Moskve. Međutim, Sporazum o neširenju nuklearnog oružja (NPT) i dalje ostaje jedan od temelja kontrole naoružanja u svijetu, rekao je francuski dužnosnik.

Rusija Francuska nuklearno oružje

SX
sudbina x
07:47 26.02.2026.

Gluposti: Kad jednog dana nekome pukne film i krene s nuklearnim napadom tko ce ga kasnije pitati za nekakve sporazume kad vise nece biti nikoga... Stoga manite se corava posla...

SI
sisavac
07:38 26.02.2026.

ukratko, u europi osim rusije nema ni jedne vojne sile, engleska, francuska, su lokalno malo jače vojno, i to ograničeno, obrambeno. za neke akcije, vani, nisu sposobne. gotova je priča o europskim silama, ostala je samo rusija. za 50 godina eu će se stisnuti pod ruske skute. nakon što je amerika očerupa, kina tehnološki zgazi, ostatak europe, danas poznat pod nazivom eu, će se prikloniti rusiji. što je i u redu, ka rati je eu prirepak rusije.

