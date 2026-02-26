Studenac je uveo fast food kutak o kojem bruje društvene mreže: Ovo je cijena menija s hamburgerom

Studenac je u nekim svojim poslovnicama uveo fast food kutak, a vijesti o ovoj novoj ponudi brzo su se proširile društvenim mrežama. Fast food je trenutno dostupan u Studencu na Branimirovoj i Klaićevoj ulici u Zagrebu, a sudeći prema reakcijama korisnika, mnogi se nadaju da će se ponuda proširiti i na druge lokacije.

Jedna Zagrepčanka podijelila je svoje iskustvo u popularnoj Facebook grupi "Ženski recenziRAJ", gdje je izazvala veliki interes. "Ima nekakav combo meni koji sam ja uzela – pomfrit i pileći pohani hamburger sa sokom (morala sam uzeti i stripse jer ih generalno obožavam), a kolegica obožava beef, pa je uzela standardni beef", napisala je.

Iako je na početku bila skeptična, na kraju je bila vrlo ugodno iznenađena: "Hambi je iznenađujuće fin, s nekakvim prefinim umakom koji ne mogu ni opisati, a za pomfrit su dali malu sol – stvarno sam bila preugodno iznenađena!" Također je pohvalila osoblje: "Ne bi bilo uredu da ne pohvalim cure iz Studenca na Branimirovoj, jer su mi stvarno objasnile sve u detalje!"

Jedan od najzanimljivijih dijelova ovog iskustva bila je cijena. "Nisam sve zapamtila jer imaju i pizze i paninije, ali sam ja hambi, pomfrit i Colu Zero platila okruglo 5 eura", otkrila je korisnica, što je odmah zaintrigiralo mnoge članove grupe.

Komentari su, kao i obično, bili raznoliki, ali većina ih je bila pozitivna. "Probala sam u Klaićevoj, prefino je i prejeftino!", komentirala je jedna zadovoljna korisnica. Druga je dodala: "Definitivno ću probati, samo moram vidjeti ima li kod mene u obližnjem Studencu." Mnogima se svidjela ideja o brzom snacku: "Sviđa mi se ideja, za neki brzi obrok ili prigristi, to bi trebalo biti u svakom Studencu."