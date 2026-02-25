VIDEO Rijedak prizor snimljen na Svilaji: Pogledajte kako izgleda strogo zaštićena predatorica, oči joj svijetle u mraku

Kamere Javne ustanove „More i krš“ ovih su dana na području planine Svilaje zabilježile poseban i rijedak prizor, prolazak divlje mačke (Felis silvestris). Ovaj snimak razveselio je djelatnike ustanove koji već dulje vrijeme na području Dinare sustavno prate prisutnost zaštićenih divljih vrsta. Nedavno je sustav monitoringa proširen i na područje Svilaje, a prvi rezultati pokazali su se vrlo uspješnima.

Iz ustanove ističu kako kamere, osim velikih zvijeri koje su u redovitom fokusu praćenja, često otkrivaju i druge, jednako vrijedne i zanimljive stanovnike krškog krajolika. Divlja mačka u Hrvatskoj ima status strogo zaštićene vrste te pripada europskoj podvrsti ove samozatajne i rijetko viđene životinje. Procjene govore da na području Hrvatske živi najviše do tri tisuće jedinki. Iako izgledom podsjeća na domaću mačku, divlja je mačka snažnije građe i može doseći težinu i do deset kilograma.

Riječ je o iznimno spretnom i tihom predatoru s vrlo razvijenim osjetilima. Posebno se ističe njezin vid, zahvaljujući sloju tkiva u oku, poznatom kao tapetum lucidum, koji reflektira svjetlost, njezine oči u mraku karakteristično svijetle. Iz Javne ustanove naglašavaju kako ovakvi zapisi potvrđuju očuvanost i bogatstvo planinskih staništa Dinare i Svilaje. Istodobno, oni podsjećaju na važnost kontinuiranog praćenja i zaštite tih područja, kako bi ove diskretne stanovnice krša i dalje imale sigurno i stabilno stanište.