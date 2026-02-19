Vozite na istim gumama već godinama? Evo koliko godina smijete koristiti gume, prije nego što ih zamijenite novima

Sezona korištenja zimskih guma zakonski je u punom jeku, no topliji, gotovo proljetni dani povremeno nas sjete da ćemo ubrzo trebati (opet) razmišljati o sezonskoj izmjeni guma. Ovoga puta s vozila ćemo skidati zimske, a montirati ljetne pneumatike. Tko već ima ljetne gume, spremljene nakon prošle ljetne sezone, na proljeće neće morati razmišljati o novima. No koliko se godina možemo voziti na istim gumama? Odgovor na to pitanje posebno je važno znati ako u kućanstvu imate više od jednog automobila, pa se pneumatici na onome kojega manje koristite zapravo i ne potroše do te mjere da i sami vidite da na njima više nije sigurno voziti. Dakle, nakon koliko godina korištenja gume postaju prestare, čak ako i nisu istrošene ili vidljivo oštećene? "Čak i kada su gume malo korištene i naizgled u dobrom stanju, njihova starost ima presudnu ulogu u sigurnosti vožnje. Opća je preporuka da gume na vozilu ne budu starije od šest do 10 godina od datuma proizvodnje, neovisno o prijeđenoj kilometraži", odgovaraju stručnjaci iz Vulkala.

Pojašnjavaju da gume već nakon sedam godina postupno gube elastičnost, što povećava rizik od oštećenja i pucanja. Njihovo prianjanje postaje slabije, osobito na mokrim kolnicima i pri niskim temperaturama, čime se izravno smanjuje razina sigurnosti u vožnji. Na stanje guma uvelike utječe i način skladištenja, pa je i to bitan čimbenik prilikom odlučivanja o tome je li došlo vrijeme da gume zamijenite novima. Gume koje su bile čuvane u garaži, zaštićene od sunca, vlage i temperaturnih oscilacija, znatno sporije stare od onih izloženih vanjskim vremenskim uvjetima. Također, ako su se gume nalazile na vozilu koje je dulje vrijeme mirovalo na istom mjestu, moguće je da su s vremenom razvile deformacije jer je težina vozila stalno pritiskala isti dio gume. U takvim slučajevima mogu nastati mikrofrakture unutar strukture gume, često nevidljive golim okom, ali vrlo štetne za njezine performanse. Također, mogu se razviti i tzv. „bubrezi“ na bočnicama gume. Oni mogu rezultirati i puknućem gume pri većim brzinama.

– Dakle, u ovom slučaju preporučujemo izmjenu starih guma novima, prije svega iz sigurnosnih razloga. Ispravne i kvalitetne gume ključan su element sigurnosti vozila i jedini kontakt između automobila i ceste. Ne kaže se uzalud da dobra guma glavu čuva – kazuju stručnjaci. Važno je naglasiti da se kod novih guma, odnosno onih koje nisu bile vožene niti montirane na vozilo i stajale na njemu, primjenjuje drukčiji princip procjene starosti. Ako su gume pravilno skladištene, prema europskim regulativama vrijedi pravilo da se gume starosti do pet godina smatraju novima. Isto može vrijediti i za nešto starije gume, pod uvjetom da su bile skladištene u optimalnim uvjetima. To uključuje kontroliranu temperaturu, zaštitu od izravne sunčeve svjetlosti i vanjskih utjecaja. Kupujete li gumu ranijeg DOT-a, birajte onu koja dolazi s tvorničkom garancijom, što će potvrditi njezinu ispravnost i kvalitetu.