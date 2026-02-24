Jeep Compass u trećoj generaciji s početnom cijenom od 35.490 eur

Potpuno nova treća generacija Jeep Compassa je stigla u Hrvatsku po početnoj cijeni od 35.490 eura. Kompaktni SUV je sada dizajnerski mnogo dopadljiviji, ali i prostraniji te tehnički napredniji. Budući da je Jeep dio Stellantis grupacije, Compass koristi “kućnu” STLA medium platformu na kojoj su temeljeni mnogi modeli poput Peugeota 3008, Citroena C5 Aircross i Opel Grandlanda. Tako će, baš poput svojih konkurenata iz grupacije, i Jeep Compass nuditi niz elektrificiranih pogonskih sklopova, uključujući i potpuno električnu verziju. Dapače, potpuno električna verzija stigla je u prodajne salone i zasad je u ponudi uz e-Hybrid blago-hibridnu verziju.

No, Jeep iako proizveden u Europi, što nije nikako mana za europske kupce, itekako njeguje svoje naslijeđe i nudi odlične terenske značajke, iako to više nije u primarnom fokusu. Primjerice, 4WD verzija će moći kroz vodu duboku 47 cm, no iz Jeepa tvrde da je i verzije s prednjim pogonom nude vrlo dobre terenske sposobnosti.

Novi Compass dolazi s novo podešenim ovjesom, razvijenim kako bi se postigla najbolja moguća ravnoteža između upravljivosti i udobnosti. Razmak od tla je 20 cm, što omogućava vozilu da se suoči s neravnim terenima bez ugrožavanja stabilnosti na cesti, dok je naginjanje karoserije smanjeno za 20%, što osigurava stabilniju vožnju. Istovremeno, kalibracija upravljača je poboljšana kako bi se osigurala preciznost i uglađenost, inteligentno se prilagođavajući različitim situacijama u vožnji. Poboljšana je i zvučna izolacija, postignuta poboljšanim materijalima poput novog stražnjeg stakla, koje je sada 11% deblje nego prije.

Foto: Mladen Milčić

Compass je sada znatno veći, za čak 15 cm u dužinu od prethodnika i s 455 cm pruža više mjesta u kabini i prtljažniku. Putnici straga uživaju u dodatnih 20 mm prostora za noge, a prtljažni prostor se proširio na 550 litara, što je 45 litara više nego prije. Ukupni prednji prostor za pohranu ima obujam 34 litre, nudeći više prostora za svakodnevne predmete. Arhitektura interijera daje prioritet funkcionalnosti i jednostavnosti korištenja, s intuitivnim fizičkim rotacijskim upravljačem mjenjača, gumbom elektroničke ručne kočnice i gumenim prekidačem Selec-Terrain smještenim na dohvat ruke.

Upravo je sustav odabira načina vožnje Selec-Terrain jedna od ključnih značajki Jeep Compassa. Ovaj sustav uvodi stvarne mehaničke prilagodbe za optimizaciju performansi na svakoj površini. To poboljšava razinu kontrole i prilagodljivosti koja omogućuje veću trakciju, stabilnost i samopouzdanje u svim uvjetima vožnje. Vozači mogu birati između pet načina vožnje: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud i Electric, a svaki je konstruiran za optimizaciju performansi i kontrole u različitim uvjetima.

Instrumentna ploča ima 10,25-inčni digitalni zaslon, dok je u središtu 16-inčni infotainment zaslon, s opcijskim Head-Up zaslonom za prikaz svih važnih podataka bez potrebe da vozač skreću pogled s ceste.

Foto: Mladen Milčić

Na početku prodaje Compass je dostupan s blago-hibridnim pogonom kao e-Hybrid koji se temelji na 1,2-litrenom turbobenzincu koji razvija 145 KS i ima deklarirani ukupni doseg do 970 km. Druga dostupna verzija je potpuno električni Compass s baterijom kapaciteta 75 kWh I dosegom do 500 km, a njegov elektromotor razvija 213 KS. Obje dolaze s prednjim pogonom.

Kasnije se očekuje plug-in hibridna verzija od 225 KS te dvije dodatne električne verzije, od kojih jedna s pogonom na sva četiri kotača i ukupnom snagom od 375 KS.

Cijena početnog benzinskog Compassa jest 35.490 eura, dok električni model s prednjim pogonom kreće od 45.490 eura.