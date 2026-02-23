Ovih šest grešaka uništava mjenjač na automobilu. Mnogi vozači ih rade svaki dan

U mnogim modernim automobilima s automatskim mjenjačem ugrađuje se sustav s dvostrukom spojkom. Iako omogućuje vrlo brze i glatke promjene stupnjeva prijenosa te nižu potrošnju, osjetljiv je na nepravilnu upotrebu. Njemački autoklub ADAC upozorava na šest čestih pogrešaka koje mogu dovesti do skupih kvarova, piše Fenix. U Europi se najčešće koriste dvije vrste automatika: klasični s pretvaračem momenta i mjenjač s dvostrukom spojkom. Potonji ima dvije mehaničke spojke, jednu za parne, drugu za neparne brzine, što omogućuje vrlo brzo i gotovo neprimjetno prebacivanje uz bolju učinkovitost. Tehnologiju su popularizirali proizvođači poput Volkswagena (DSG), Porschea (PDK), Audija (S tronic) te Hyundaija i Kie (DCT). Iako pruža sportski dojam i učinkovitost, loše navike vozača mogu ubrzati trošenje spojki.

Šest grešaka koje treba izbjegavati:

1. Preslab pritisak na kočnicu u mirovanju

Lagano držanje kočnice na semaforu može uzrokovati stalno proklizavanje spojke, što dovodi do zagrijavanja i trošenja. Bolje je čvrsto pritisnuti kočnicu, a kod duljih stajanja ubaciti u neutral ili koristiti Auto-Hold.

2. "Puzanje" prema liniji zaustavljanja

Kretanje centimetar po centimetar dodatno opterećuje spojku jer se stalno ponovno uključuje. Isplativije je potpuno stati pa zatim krenuti.

3. Promjena smjera dok se vozilo još kreće

Prebacivanje iz rikverca u vožnju naprijed dok automobil nije stao stvara velik mehanički stres. Prvo se zaustavite, pa tek onda promijenite smjer.

4. Kretanje odmah nakon paljenja motora

Mjenjaču treba nekoliko sekundi da uspostavi tlak ulja, posebno kod hladnog starta. Preporučuje se kratko pričekati prije ubacivanja u brzinu.

5. Stalna vožnja u ručnom modu

Često ručno mijenjanje brzina pri visokim okretajima nepotrebno opterećuje spojke. Ručni način koristite povremeno, a u svakodnevnoj vožnji prepustite sustavu da radi sam.

6. Zanemarivanje izmjene ulja u mjenjaču

Redovita zamjena ulja ključna je za dug vijek trajanja. Najčešće se preporučuje između 60.000 i 120.000 kilometara. Trošak je relativno mali u usporedbi s mogućim kvarovima.

Stručnjaci naglašavaju da svakodnevne vozačke navike imaju velik utjecaj na trajnost mjenjača – pažljivija vožnja može uštedjeti i živce i novac.