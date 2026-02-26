Naši Portali
znate li koji?

Stalno razmišljaju o seksu: Ovo su dva najnapaljenija horoskopska znaka

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
26.02.2026.
u 22:10

Njihova strast i prezir prema rutini učinit će njihov seksualni život uzbudljiv.

Ako vam se čini da stalno razmišljate o seksu, to je možda zbog vašeg horoskopskog znaka. Vjerovali mi u to ili ne, naš horoskopski znak može utjecati na našu osobnost pa tako i na sklonost seksu i požudi. Prema astrologiji, postoje dva horoskopska znaka koja konstantno razmišljaju o seksu, kako piše Pure Wow.

Škorpion: Ovi strastveni vodeni znakovi na vrhu su popisa kada je u pitanju maštanje o seksu. Iako su poznati po svojoj sumnjičavosti, nakon što vas upoznaju i smatraju vjernima, oni će s veseljem osloboditi svoju divlju stranu. Njihova strast i prezir prema rutini učinit će njihov seksualni život uzbudljiv. Budući da im je seks uvijek u glavi, od njih možete očekivati seksi poruke tijekom dana, ali i eksperimentiranje s raznim stvarima. Kod njih nema ‘vanila seksa’.

Ovan: Oni su pod utjecajem Marsa, planeta zaduženog za seksualne nagone, pa nije ni čudo što ovi vatreni znakovi vole seks. Izuzetno su energični, ali i drski, pa očekujte spontanost i avanturu. Ovnovi su također poznati po svojoj pameti i domišljatosti, stoga možete očekivati puno prljavih šala u najneočekivanijim i savršeno neprimjerenim trenucima. Za razliku od Škorpiona, koji više voli emocionalnu vezanost kada su u pitanju njihovi seksualni partneri, Ovnovi su neovisni i rado će pronaći osobu samo za seks.

