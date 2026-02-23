Američki trend uskoro bi se mogao preliti u Europu: Drastično padaju cijene rabljenih EV-a, stiže sjajana prilika

Ako vam je ideja o vlasništvu nad električnim automobilom privlačna, ali vas od kupnje odbija visoka početna cijena, uskoro biste mogli doći na svoje. Na američko tržište rabljenih vozila u narednom razdoblju stiže velik broj električnih automobila koji izlaze iz leasinga i to gotovo istodobno.

Kako piše portal The Drive, razlog leži u kombinaciji pro- i anti-EV politika u SAD-u, koje su posljednjih godina potaknule iznimno povoljne leasing ponude u pojedinim saveznim državama. Kako ti ugovori sada istječu, na tržištu će se pojaviti veliki broj rabljenih električnih vozila, što bi moglo dodatno sniziti njihove cijene i stvoriti povoljne uvjete za kupce koji paze na budžet.

Ključnu ulogu u tome imao je Zakon o smanjenju inflacije (Inflation Reduction Act – IRA) iz 2022. godine, koji je uveo novi sustav subvencija za električna vozila, ponajviše usmjeren na domaću proizvodnju. Iako su poticaji snizili cijene novih vozila, njihov je utjecaj na tržište rabljenih bio ograničen jer kupci koji su automobile kupili najčešće ih zadržavaju dulje vrijeme.

S leasingom je, međutim, situacija bila drugačija. Proizvođači su iskoristili regulatornu „rupu“ u zakonu prema kojoj su se leasing ugovori smatrali komercijalnom prodajom, pa nisu podlijegali zahtjevima o podrijetlu komponenti iz Sjeverne Amerike. To im je omogućilo kombiniranje federalnih i državnih poticaja, primjerice u Coloradu ili Kaliforniji, gdje su se nudili iznimno povoljni leasinzi – u nekim slučajevima već od deset dolara mjesečno za modele poput Nissan Leafa ili čak bez početne naknade za Fiat 500e.

Zbog takvih uvjeta leasing električnih vozila naglo je porastao od 2022. Budući da većina ugovora traje između 24 i 36 mjeseci, prvi val tih automobila počeo je stizati na tržište rabljenih krajem 2024., a očekuje se da će se tempo povećavati tijekom sljedećih godinu do dvije, s vrhuncem oko 2028. godine. Velika količina vozila koja će se istodobno pojaviti na tržištu dodatno će pritisnuti cijene prema dolje. Iako su rabljeni električni automobili dosad bilježili veći pad vrijednosti zbog straha kupaca od trajnosti baterija, stručnjaci ističu da se one u praksi pokazuju vrlo izdržljivima, što takva vozila čini pristupačnim ulazom u svijet elektromobilnosti.

Kako piše 24sata, i u Europi je bilo sličnih ponuda, samo blažih i nejednakih po državama.Trend bi se mogao preliti u Europu pa čak i na Hrvatsku, s obzirom na to da bi vozila mogao završiti i kod nas kroz uvoz, ako se ne prodaju na većim tržištima. Ne postoji razlog zašto viškovi iz zemalja poput Njemačke, Nizozemske ili onih skandinavskih ne bi mogli doći i do nas.

Usto, ako se u SAD-u doista nakupi velik višak rabljenih EV-a i cijene tamo jače padnu, taj pritisak može se preliti i na Europu, makar indirektno. Možebitno će proizvođači i trgovci u Europi još agresivnije spuštati cijene novih i rabljenih primjeraka kako bi ostali konkurentni. Stoga je narednih 12 do 24 mjeseci prava prilika jer donosi više izbora i bolju cijenu nego prije.