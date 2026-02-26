FOTO Prepoznajete li našu pjevačicu? Slavi rođendan, a kao 20-godišnjakinji dijagnosticirana joj je zloćudna bolest

Andrea Šušnjara rođena je 26. veljače 1987. u Splitu.
Andrea Šušnjara rođena je 26. veljače 1987. u Splitu.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Glazbeni put započela je vrlo mlada i još kao djevojka sudjelovala je na Dori 2004. godine, a kasnije je osvojila publiku i stručno povjerenstvo na Dori i Eurosongu 2009. kao dio duo nastupa s Igorom Cukrovom.
Glazbeni put započela je vrlo mlada i još kao djevojka sudjelovala je na Dori 2004. godine, a kasnije je osvojila publiku i stručno povjerenstvo na Dori i Eurosongu 2009. kao dio duo nastupa s Igorom Cukrovom.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Najpoznatija je kao najdugovječnija pjevačica legendarne grupe Magazin, čiji je glavni vokal postala 2010. godine. U vrijeme dok je u bendu, Magazin je nastavio nizati hitove i puniti velike pozornice diljem regije.
Najpoznatija je kao najdugovječnija pjevačica legendarne grupe Magazin, čiji je glavni vokal postala 2010. godine. U vrijeme dok je u bendu, Magazin je nastavio nizati hitove i puniti velike pozornice diljem regije.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Share
Podijeli
Andrea je završila Filozofski fakultet i Glazbenu akademiju te je po struci odgojiteljica, što ju je vodilo i prema radu s djecom i planovima poput otvaranja vlastitog vrtića ili igraonice
Andrea je završila Filozofski fakultet i Glazbenu akademiju te je po struci odgojiteljica, što ju je vodilo i prema radu s djecom i planovima poput otvaranja vlastitog vrtića ili igraonice
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Jedan od najtežih perioda njezina života dogodio se kao 20-godišnjakinji, kada joj je na rutinskom pregledu otkriven rak jajnika.
Jedan od najtežih perioda njezina života dogodio se kao 20-godišnjakinji, kada joj je na rutinskom pregledu otkriven rak jajnika.
Foto: Marko Seper/Pixsell
Share
Podijeli
Dijagnoza ju je odvela na hitnu operaciju samo dva dana kasnije, nakon čega je prošla tri ciklusa kemoterapija. To iskustvo opisuje kao ono koje ju je oblikovalo i učinilo snažnijom te joj promijenilo pogled na život.
Dijagnoza ju je odvela na hitnu operaciju samo dva dana kasnije, nakon čega je prošla tri ciklusa kemoterapija. To iskustvo opisuje kao ono koje ju je oblikovalo i učinilo snažnijom te joj promijenilo pogled na život.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Godinama kasnije suočila se i s problemima sa štitnjačom, što je povezala s ubrzanim ritmom života i načinom prehrane dok je kombinirala nastupe, putovanja i obveze.
Godinama kasnije suočila se i s problemima sa štitnjačom, što je povezala s ubrzanim ritmom života i načinom prehrane dok je kombinirala nastupe, putovanja i obveze.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Share
Podijeli
Nakon 14 godina u Magazinu, Andrea je najavila i započela svoju solo glazbenu karijeru. Između ostalih singlova, objavila je i pjesme poput Ja bi još i Normala, kojima nastavlja graditi svoj glas izvan legendarnog sastava.
Nakon 14 godina u Magazinu, Andrea je najavila i započela svoju solo glazbenu karijeru. Između ostalih singlova, objavila je i pjesme poput Ja bi još i Normala, kojima nastavlja graditi svoj glas izvan legendarnog sastava.
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Kaže da je odlučila promijeniti životni tempo i posvetiti se sebi, kreativnosti i umjetničkom izrazu koji možda ne bi imala prilike razvijati unutar velike glazbene institucije kao što je Magazin.
Kaže da je odlučila promijeniti životni tempo i posvetiti se sebi, kreativnosti i umjetničkom izrazu koji možda ne bi imala prilike razvijati unutar velike glazbene institucije kao što je Magazin.
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Andrea o svom privatnom životu ne voli previše govoriti u javnosti, ali ono što je poznato jest da je bila u vezi s Markom Juričićem, s kojim je viđena na festivalima i događanjima 2019. godine, a prema informacijama, veza je završila nakon otprilike dvije godine.
Andrea o svom privatnom životu ne voli previše govoriti u javnosti, ali ono što je poznato jest da je bila u vezi s Markom Juričićem, s kojim je viđena na festivalima i događanjima 2019. godine, a prema informacijama, veza je završila nakon otprilike dvije godine.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Tino Juric/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/