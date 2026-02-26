FOTO Prepoznajete li našu pjevačicu? Slavi rođendan, a kao 20-godišnjakinji dijagnosticirana joj je zloćudna bolest

Glazbeni put započela je vrlo mlada i još kao djevojka sudjelovala je na Dori 2004. godine, a kasnije je osvojila publiku i stručno povjerenstvo na Dori i Eurosongu 2009. kao dio duo nastupa s Igorom Cukrovom.
Najpoznatija je kao najdugovječnija pjevačica legendarne grupe Magazin, čiji je glavni vokal postala 2010. godine. U vrijeme dok je u bendu, Magazin je nastavio nizati hitove i puniti velike pozornice diljem regije.
Dijagnoza ju je odvela na hitnu operaciju samo dva dana kasnije, nakon čega je prošla tri ciklusa kemoterapija. To iskustvo opisuje kao ono koje ju je oblikovalo i učinilo snažnijom te joj promijenilo pogled na život.
Nakon 14 godina u Magazinu, Andrea je najavila i započela svoju solo glazbenu karijeru. Između ostalih singlova, objavila je i pjesme poput Ja bi još i Normala, kojima nastavlja graditi svoj glas izvan legendarnog sastava.
Andrea o svom privatnom životu ne voli previše govoriti u javnosti, ali ono što je poznato jest da je bila u vezi s Markom Juričićem, s kojim je viđena na festivalima i događanjima 2019. godine, a prema informacijama, veza je završila nakon otprilike dvije godine.