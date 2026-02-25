Naši Portali
NOVITET

U Hrvatsku stigao novi najjeftiniji plug-in hibrid, kompaktni SUV za 25.490 eura

Foto: Sandra Mikulčić
1/2
Autor
Sandra Mikulčić
25.02.2026.
u 21:00

Nakon lanjske revolucije s električnim modelima, kineski je proizvođač na naše tržište uveo čitavu paletu plug-in hibridnih vozila nove generacije. Uz tri hibridna SUV modela, u gami su sada i limuzina te karavan

Nakon što je dobrim omjerom uloženog i dobivenog lani prodrmao hrvatsko tržište električnih automobila, što je naglašeno i najvećim brojem državnih poticaja zatraženih upravo za njihove električne modele, BYD je u Hrvatskoj predstavio ergelu od koje se (pod)jednak uspjeh očekuje u segmentu plug-in hibrida. Stiglo je, naime, čak pet novih modela, od čega četiri PHEV-a: Atto 2 DM-i, Atto 2 Comfort, Sealion 5 DM-i, Seal 6 DM-i i Seal 6 DM-i Touring. Većini je zajednička oznaka DM-i, koja je u gami ovog, vodećeg svjetskog proizvođača vozila nove energije, oznaka upravo za hibride punjive na vanjskom izvoru energije.

Foto: Sandra Mikulčić

BYD-jevi plug-in hibridi donose, dakle, novu generaciju električnih i plug-in hibridnih rješenja, usmjerenih na veću učinkovitost, niže troškove korištenja i svakodnevnu praktičnost. Malo je poznato da je BYD pionir u razvoju plug-in hibridnih vozila. Još od 2008. godine kontinuirano unapređuje svoja tehnološka rješenja, oslanjajući se na dugogodišnje iskustvo u elektrifikaciji i globalnu ekspertizu. U narednom razdoblju poseban će fokus BYD staviti na plug-in hibride. Pritom je kompaktni SUV Atto 2 DM-i najjeftiniji plug-in model u Hrvatskoj. S trenutno aktualnim popustom, košta 25.490 eura. Isti popust vrijedi za sve novopredstavljene automobile, jednako kao i GreenWay poklon kartica za punjenje automobila, u vrijednosti 500 eura.

Navedeni BYD Atto 2 DM-i je plug-in hibridni kompaktni SUV s naprednom Super DM tehnologijom koji kombinira električni pogon i benzinski motor za maksimalnu učinkovitost i fleksibilnost. Samo na struju može prijeći oko 90 km (po WLTP-u), a ukupni mu je kombinirani doseg približno 1000 km. Snažan sustav do 156 kW omogućuje dinamičnu, ali i štedljivu vožnju. Nadalje, Atto 2 Comfort, s cijenom od 32.990 eura, potpuno je električni kompaktni SUV s većom 64,8 kWh Blade baterijom i WLTP dosegom do oko 430 km, što ga čini sposobnim za dulja putovanja. Uz DC brzo punjenje do 155 kW, bateriju je moguće napuniti od 30 do 80% za 19 minuta, dok motor od 150 kW i 310 Nm osigurava dinamične performanse.

Model Sealion 5 DM-i predstavljen je kao privlačna alternativa SUV-ovima s konvencionalnim pogonom. Spaja prostranu i funkcionalnu unutrašnjost, inovacije te naprednu tehnologiju Super DM. Cilja na obiteljske kupce koji traže veću učinkovitost od one koju nude klasični automobili s isključivo termičkim motorom, ali bez kompromisa u pogledu prostranosti, praktičnosti i opreme. Seal 6 DM-i dostupan je u limuzinskoj izvedbi te, po prvi put za BYD na europskom tržištu, u karavanskoj verziji Seal 6 DM-i Touring s prtljažnikom obujma do 1535 litara sa spuštenim stražnjim sjedalima. Touring izvedba identične je duljine i širine kao limuzina, ali nešto viša (150,5 cm), uz jednak međuosovinski razmak. Uz predstavljanje novih modela, iz BYD-ja su najavili i daljnje širenje prodajno-servisne mreže u Hrvatskoj. 
Barkod auti na struju plug-in hibrid kineski auti novo na tržištu BYD

