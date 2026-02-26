Kanada ima novi alat za borbu protiv Rusa, stiže i u Europu: 'Zastrašujuće je točan'

Novi agent umjetne inteligencije (AI) mogao bi Europi pomoći da se bolje obrani od valova ruskih dezinformacijskih napada. U Kanadi je razvijen AI softver Cipher koji se pokazao izuzetno preciznim i brzim u prepoznavanju ruskih dezinformacija koje ciljaju kanadske mreže s obje strane političkog spektra, i krajnje desne i krajnje lijeve.

Nakon što je Cipher prošao fazu testiranja, istraživači treniraju AI agenta da prepozna iste narative na ruskom jeziku. Istraživači se nadaju da će ovaj agent biti implementiran u Europi, posebno za one koji su na čelu napora u suprotstavljanju ruskim operacijama koje siju nepovjerenje u zapadne demokracije i institucije, piše Kyiv Independent.

Marcus Kolga, koji vodi platformu za praćenje stranih dezinformacija DisinfoWatch u Kanadi, testirao je Cipher kako bi vidio koliko dobro odgovara njegovu dvadesetogodišnjem iskustvu u izvještavanju o stranim intervencijama. "Obično bi za analizu trebalo, možda, pola dana do dan, a sada je to stvarno smanjeno na nekoliko sati i bilo je zastrašujuće točno", kaže Kolga, koji je testirao Cipher u ranim fazama i još uvijek koristi AI agenta kako bi ubrzao svoj rad.

Cipher je sustav umjetne inteligencije s ljudskim nadzorom koji zahtijeva korisnika za nadgledanje procesa detekcije ruskih dezinformacijskih kampanja na engleskom jeziku. Softver automatizira detekciju online dezinformacija, omogućujući da se nadzor i analiza prošire i obrade ogromne količine podataka koje proizvode ruske operacije. Ovaj alat otkrio je trajne napore da se namjerno oblikuje kanadsko javno mnijenje o Ukrajini s ciljem erozije potpore koju Kijev dobiva od jednog od svojih najvjernijih saveznika.

Brian McQuinn, izvanredni profesor međunarodnih studija na Sveučilištu Regina, jedan je od voditelja projekta. Istraživao je ulogu društvenih medija u oružanim sukobima. McQuinn je radio s Kolgom na izvještaju iz 2023. godine pod nazivom "Neprijatelj mog neprijatelja", koji je detaljno opisao kako Rusija koristi informacijske operacije kako bi oslabila kanadsku potporu Ukrajini usred ruske invazije. Istraživanje je McQuinna navelo na razmišljanje o tome može li AI podržati Kolgino praćenje širenja informacija na internetu.

Projekt Cipher započeo je prije tri godine u okviru programa istraživanja sigurnosti umjetne inteligencije na Kanadskom institutu za napredna istraživanja (CIFAR). McQuinn je radio s suvoditeljem projekta Matthewom Taylorom, izvanrednim profesorom računalnih znanosti na Sveučilištu Alberta, koji je vodio tim od pet inženjera u stvaranju sofisticiranog softvera. Osim što mapira gdje se ruske dezinformacije šire na internetu, s izvještajima koji obrađuju posljednja 24 sata, Cipher također prikazuje trendove tema. Ova vrsta analize stručnjacima pruža više detalja o tome kako se ruske operacije mijenjaju tijekom bilo kojeg vremenskog razdoblja.

"Možemo pratiti i prikazivati svaki dan... gdje ruske mreže ulažu svoje ograničene resurse i koje teme ciljaju svaki dan te kako se one mijenjaju tjednima i mjesecima", kaže McQuinn. "To vam stvarno pokazuje mjeru u kojoj oni odgovaraju na događaje gotovo u stvarnom vremenu." Obmanjujući narativi često se šire putem ruskih državnih medija kao što su RT i Sputnik, a zatim ih pojačavaju influenceri na društvenim mrežama. Odatle se šire preko kanadskih društvenih mreža, povremeno ulazeći i u mainstream novinarstvo.

Dok Kolga pokriva sve strane intervencije u kanadskom kontekstu, ruske kampanje čine većinu posla kojim se bavi. Kaže kako je primijetio da se ove operacije prilagođavaju u stvarnom vremenu, iskorištavajući geopolitičke događaje za političku korist. Kada je SAD izveo operaciju kako bi uhvatio venezuelskog vođu Nicolása Madura 3. siječnja, ruske operacije brzo su počele širiti narative da zapadne vlade djeluju kao imperijalisti i da se bave promjenama režima, kaže Kolga.

Kada je bivša kanadska potpredsjednica Chrystia Freeland najavila svoju ostavku u parlamentu kako bi postala ekonomska savjetnica predsjednika Volodimira Zelenskog 5. siječnja, Kolga kaže da je mogao primijetiti vrhunac ciljanih napada. Ti su napadi imali cilj diskreditirati Freeland tvrdeći da je njezin djed, Ukrajinac, bio nacistički suradnik tijekom Drugog svjetskog rata, što je optužba koju je njezin ured prethodno negirao. Od tog trenutka Kolga je zadužen za sastavljanje izvještaja o analizi koji "inokulira" publiku protiv dezinformacija, iznoseći činjenice i povijesni kontekst iza ruskih operacija koje promiču određene narative.

Sljedeći izazov za tim Ciphera je fino podešavanje kako bi se točnije predvidjelo kako će ruske dezinformacije obraditi narativ oko bilo kojih očekivanih događanja. Stručnjaci poput Kolge tada mogu preduhitriti napade kako bi suzbili njihov mogući doseg. "Zapravo možete početi predviđati narative koji će doći, a time ih i opovrgavati; na mnogo načina to je najučinkovitija strategija", objašnjava McQuinn kako bi Cipher mogao dodatno unaprijediti praćenje dezinformacija.

McQuinn se nada da će Cipher biti testiran u baltičkim zemljama i na kraju u Ukrajini za one koji rade paralelno s Kolgom. "Za nas je posjedovanje ovakvog alata koji nam pomaže u obrani mali, ali važan korak u konačnoj izgradnji otpornosti i inokulaciji Kanađana protiv ovih informacija", kaže Kolga.