Mađarski ultimatum Hrvatskoj: potvrda transporta ruske nafte do sutra ili prijava Europskoj komisiji

MOL je postavio ultimatum JANAF-u da do sutra (27. veljače) potvrdi kako će propustiti. kako kažu, nesankcionirane pošiljke ruske sirove nafte koje u Europu stižu morskim putem, upozorivši da će u suprotnom slučaj prijaviti Europskoj komisiji i pokrenuti zahtjev za naknadu štete. Mađarska kompanija tvrdi da europske i američke sankcije dopuštaju takve isporuke te poručuje da JANAF, zbog svojeg dominantnog položaja na transportnim rutama, nema pravnu osnovu za odbijanje.

Iz MOL-a tvrde da prema važećim sankcijama Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država JANAF nema pravnu osnovu za odbijanje takvih pošiljki. Kompanija navodi da su isporuke sirove nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda Družba prekinute te da europski propisi u takvoj situaciji dopuštaju uvoz ruske nafte morskim putem u države članice bez izlaza na more. MOL ističe da je hrvatskoj strani već dostavio svu relevantnu dokumentaciju, kao i tumačenja nadležnih mađarskih tijela za provedbu sankcija. Prema njihovom stajalištu, uredba EU ne predviđa nikakve dodatne preduvjete niti potrebu za prethodnim odobrenjima.

Kompanija također naglašava da je planirana nabava ruske nafte u skladu i s američkim režimom sankcija. Navode kako prijevoznici i dobavljači angažirani za transport nisu na OFAC-ovim popisima ograničenja. U priopćenju se dodatno upozorava da JANAF, zbog svog dominantnog položaja na rutama opskrbe MOL-ovih rafinerija, može biti izložen postupcima prema pravilima tržišnog natjecanja EU-a ako odbije pružiti transportne usluge. U tom slučaju MOL najavljuje obraćanje Općoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije. MOL na kraju poručuje da će JANAF snositi pravnu i financijsku odgovornost za eventualnu štetu nastalu zbog kašnjenja u potvrdi transporta te zadržava pravo pokretanja zahtjeva za naknadu štete.