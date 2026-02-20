Naši Portali
snažna tržišna pozicija

Forthing T5 EVO ulazi u 2026. godinu dodatno osvježen - predstavljena i Sport Black Edition izvedba

Forthing T5 EVO
Foto: Forthing
1/8
VL
Autor
Promo
20.02.2026.
u 14:46

Model Forthing T5 EVO drugu godinu zaredom potvrđuje svoju snažnu tržišnu poziciju kao najprodavaniji SUV u C segmentu među kineskim proizvođačima. Kontinuitet prodajnih rezultata temelji se na prepoznatljivom dizajnu, visokoj razini serijske opreme te konkurentnoj vrijednosti za kupce. U 2026. godinu Forthing T5 EVO ulazi s dodatnim estetskim osvježenjima koja naglašavaju njegov sportski karakter i suvremeni dizajn. Poseban naglasak stavljen je na detalje koji doprinose dinamičnom i sportskom vizualnom dojmu. Novost u ponudi je model T5 EVO Sport Black Edition, izvedba namijenjena kupcima koji traže izraženiji sportski identitet vozila.

Forthing T5 EVO
Foto: Forthing

Paket BE – Black Edition, dostupan isključivo uz razinu opreme Sport ADAS, uključuje:

  • unutarnju oblogu krova u crnoj boji
  • crno lakirani element na prednjem braniku
  • crno lakirane lajsne oko prozora

Navedeni elementi dodatno naglašavaju proporcije vozila te stvaraju snažniji kontrast i vizualnu prepoznatljivost, dok crna obloga krova pridonosi dojmu sportske i premium atmosfere u unutrašnjosti.

Cijena modela T5 EVO Sport ADAS iznosi 31.990 €, dok je paket Black Edition dostupan uz nadoplatu od 500 €. Više informacija na web stranici www.dongfeng.hr.

Adresa Forthing prodajno-servisnog centra: Radnička cesta 182, 10000 Zagreb.

Forthing T5 EVO
Foto: Forthing

Za sve informacije korisnici se mogu obratiti putem besplatnog kontakt telefona 0800 1952 , e-mail adrese kontakt.centar@autohrvatska.hr ili osobnim dolaskom na adresu prodajnog centra.

Auto Hrvatska Importer d.o.o. je članica Poslovne grupe Auto Hrvatska te glavni uvoznik za Dongfeng, Forthing, i DFSK vozila u Hrvatskoj.

Forthing T5 EVO
Foto: Forthing

