Forthing T5 EVO ulazi u 2026. godinu dodatno osvježen - predstavljena i Sport Black Edition izvedba

Model Forthing T5 EVO drugu godinu zaredom potvrđuje svoju snažnu tržišnu poziciju kao najprodavaniji SUV u C segmentu među kineskim proizvođačima. Kontinuitet prodajnih rezultata temelji se na prepoznatljivom dizajnu, visokoj razini serijske opreme te konkurentnoj vrijednosti za kupce. U 2026. godinu Forthing T5 EVO ulazi s dodatnim estetskim osvježenjima koja naglašavaju njegov sportski karakter i suvremeni dizajn. Poseban naglasak stavljen je na detalje koji doprinose dinamičnom i sportskom vizualnom dojmu. Novost u ponudi je model T5 EVO Sport Black Edition, izvedba namijenjena kupcima koji traže izraženiji sportski identitet vozila.

Foto: Forthing

Paket BE – Black Edition, dostupan isključivo uz razinu opreme Sport ADAS, uključuje:

unutarnju oblogu krova u crnoj boji

crno lakirani element na prednjem braniku

crno lakirane lajsne oko prozora

Navedeni elementi dodatno naglašavaju proporcije vozila te stvaraju snažniji kontrast i vizualnu prepoznatljivost, dok crna obloga krova pridonosi dojmu sportske i premium atmosfere u unutrašnjosti.

Cijena modela T5 EVO Sport ADAS iznosi 31.990 €, dok je paket Black Edition dostupan uz nadoplatu od 500 €. Više informacija na web stranici www.dongfeng.hr.

Adresa Forthing prodajno-servisnog centra: Radnička cesta 182, 10000 Zagreb.

Foto: Forthing

Za sve informacije korisnici se mogu obratiti putem besplatnog kontakt telefona 0800 1952 , e-mail adrese kontakt.centar@autohrvatska.hr ili osobnim dolaskom na adresu prodajnog centra.

Auto Hrvatska Importer d.o.o. je članica Poslovne grupe Auto Hrvatska te glavni uvoznik za Dongfeng, Forthing, i DFSK vozila u Hrvatskoj.