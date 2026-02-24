Hrvat iz Austrije sanjao o povratku u Slavoniju, a onda je dobio pljusku: 'Nemoj biti lud'

Hrvat druge generacije, rođen i odrastao u Austriji, pokrenuo je žustru raspravu na Redditu svojom objavom o mogućem povratku u domovinu svojih roditelja. Navodeći da je naviknut na radnu disciplinu i odgovornost, objasnio je da trenutno radi kao njegovatelj u domu za umirovljenike, no dugoročno ga više privlače poslovi za austrijske i njemačke tvrtke koji se mogu raditi na daljinu iz Hrvatske, poput korisničke podrške ili administracije.

Njegov cilj bio je dobiti realnu sliku tržišta rada u Vukovarsko-srijemskoj županiji, bez uljepšavanja i "romantičnih priča o povratku". Postavio je konkretna pitanja: kolike su stvarne plaće za njegovatelje, priznaje li se austrijska kvalifikacija i koliko su plaćeni remote poslovi za njemačko govorno područje. Umjesto jednostavnih odgovora, dobio je lavinu komentara koji oslikavaju duboki pesimizam, ali i nude poneki tračak nade.

Reakcije zajednice brzo su postavile ton raspravi. Većina korisnika izrazila je čuđenje i otvoreno ga odgovarala od povratka. "Kog bi vraga dolazio tu, i to da bi radio, a pogotovo ako si rođen gore? Crnčiti za naše tzv. 'gazde' i to za kikiriki, pa nemoj bit lud", napisao je jedan od najpopularnijih komentara. Drugi su se nadovezali, ističući da je Hrvatska idealna zemlja za život "ako imaš lovu i ne trebaš raditi", ali da je poslovno okruženje ispunjeno lošim uvjetima i sumnjivim menadžerima.

Kada je riječ o konkretnim brojkama za njegovu struku, slika je bila jednako sumorna. Jedan korisnik procijenio je neto plaću njegovatelja na 1100 do 1400 eura, uz upozorenje na "užasan stav poslodavca i ni blizu austrijskih radničkih prava". Drugi je bio još direktniji, navodeći da u hrvatskim bolnicama često nedostaje osnovnih potrepština poput posteljine i rukavica, te da o naprednim pomagalima kakva postoje u Austriji "može samo sanjati". Pojavila se i konkretna ponuda za posao u Vukovaru s neto plaćom od oko 1300 eura, što potvrđuje niska primanja u sektoru.

Prema službenim podacima za 2026., prosječna neto plaća za njegovatelje u Hrvatskoj iznosi oko 926 eura, što je čak i niže od procjena s Reddita i potvrđuje da je taj sektor financijski neprivlačan u usporedbi s Austrijom. Međutim, plan autora objave da se prebaci na remote poslove pokazuje se kao puno realnija i isplativija opcija. Tržište za poslove korisničke podrške i administracije na njemačkom jeziku je u porastu, a tvrtke poput Transcoma i Teleperformancea aktivno zapošljavaju radnike iz Hrvatske. Plaće u tom sektoru kreću se između 1200 i 1500 eura neto, često uz dodatne bonuse.

Njegov odabir Vukovarsko-srijemske županije također ima svoje prednosti, budući da je riječ o potpomognutom području s posebnim poticajima za zapošljavanje i rješavanje stambenog pitanja. Dok ga je Reddit zajednica gotovo jednoglasno upozorila na birokratske i poslovne prepreke, čini se da za povratnike s traženim vještinama, poput tečnog poznavanja njemačkog jezika, ipak postoje prilike koje omogućuju spoj nižih troškova života u Slavoniji i primanja bližih zapadnoeuropskom standardu.