Odzvonilo je malim šamponima i sapunima u hotelima: EU ih u potpunosti zabranjuje, evo i kada

Uredba (EU) 2025/40 o ambalaži i ambalažnom otpadu na snazi ​​je od veljače 2025. Primjenjivat će se u svim državama članicama Europe od kolovoza 2026. Njezin je cilj smanjiti ambalažni otpad, potaknuti ponovnu upotrebu i recikliranje te uspostaviti jedinstvena pravila unutar jedinstvenog tržišta. Uredba sadrži opće odredbe za izbjegavanje ambalaže. Istodobno uključuje ciljane zabrane za sektore koji posebno intenzivno proizvode otpad poput ugostiteljstva i hotelijerstva .

Kako piše Bild, male, praktične bočice koje se nalaze u hotelskim kupaonicama postupno će nestati diljem Europske unije počevši od 2030. (Prilog V. Uredbe): Od 1. siječnja 2030. tvrtkama više neće biti dopušteno stavljati na tržište bilo koju ambalažu navedenu u tom dokumentru. To uključuje ambalažu za jednokratnu upotrebu za kozmetičke, higijenske i toaletne proizvode. To se odnosi na male bočice šampona i gela za tuširanje, losiona te setova za brijanje i njegu zubi - proizvoda namijenjenih jednokratnoj upotrebi koji se obično nalaze u hotelskim sobama.

Detalji još nisu u potpunosti definirani. Europska komisija treba objasniti prilog sa smjernicama i primjerima te utvrditi moguće iznimke. Očekuje se da će ove smjernice biti dostupne do veljače 2027. To će omogućiti hotelskoj industriji i njezinim dobavljačima da planiraju usklađenost prije nego što zabrane stupe na snagu 2030. Do tada načelo ostaje: ambalaža za jednokratnu upotrebu posebno dizajnirana za upotrebu u hotelskim sobama mora se postupno ukinuti.

Za goste to ne znači da će se u budućnosti morati odreći toaletnih potrepština. Uredba ne zabranjuje same proizvode, već određenu ambalažu za jednokratnu upotrebu. Hoteli bi trebali prijeći na sustave dozatora koji se mogu ponovno puniti (što je već uobičajena praksa u nekim objektima). Ostaje za vidjeti koliko će se strogo postaviti granica između hotelskih potrepština i osobne putne opreme. Pravni tekst odnosi se na ambalažu "za upotrebu u sektoru smještaja". Pravni stručnjaci i industrijska udruženja iz toga zaključuju da tipične toaletne potrepštine putne veličine iz drogerija ili supermarketa nisu predmet zabrane što je i logično s obzirom na zahtjeve avio prijevoznika vezane uz ograničenja za ambalaže.