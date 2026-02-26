Naši Portali
NIKAD DOVOLJNO OPREZA

Može se dogoditi svakome, a košta pravo bogatstvo: Vozačica zbog jedne male greške umalo iskeširala 20 tisuća eura

VL
Autor
Večernji.hr
26.02.2026.
u 17:00

Greška bi bila manja da motor nije pokrenut odmah nakon toga, jer bi u tom slučaju moguće rješenje bilo samo rastavljanje spremnika i čišćenje sustava, s eventualnom zamjenom filtra goriva ili pumpe

Jedna Norvežanka doživjela je ozbiljnu nesreću s vozilom nakon što je slučajno natočila AdBlue u spremnik dizelskog goriva svog službenog automobila, Mercedesa V-klase. Nakon što je motor radio samo 40 sekundi, automobil se ugasio, a na instrumentnoj ploči pojavile su se lampice greške. Ova pogreška, nažalost, koštala je 20.000 eura, izvještava motor.no, a prenosi HAK.

Naime, oba otvora za punjenje goriva i AdBluea postavljena su vrlo blizu jedan drugom, što može otežati razlikovanje, iako je čep za AdBlue obično plave boje i uži od dizelskog grla. Vozačica je izjavila kako je inače vrlo oprezna, ali je u ovom slučaju nesretno pomiješala tekućine.

Službeni automobil bio je opremljen za punjenje AdBlue tekućine, a nesretna vozačica natočila je pet litara te tekućine. Greška bi bila manja da motor nije pokrenut odmah nakon toga, jer bi u tom slučaju moguće rješenje bilo samo rastavljanje spremnika i čišćenje sustava, s eventualnom zamjenom filtra goriva ili pumpe. Međutim, čim je motor pokrenut, AdBlue je počeo kolati kroz dizelski sustav, što je dodatno pogoršalo situaciju. AdBlue je vrlo korozivan i ne podmazuje, zbog čega već nakon nekoliko sekundi može oštetiti pumpu za gorivo, dok njegova kristalizacija može blokirati injektore i uzrokovati začepljenja. U najgorem slučaju, kada AdBlue dospije do cilindra, može uzrokovati hidraulički udar motora, koji oštećuje klipnjače i klipove.

Nakon što je motor stao, automobil je prevezen u specijalizirani servis, gdje je utvrđeno da je potrebno zamijeniti cijeli dizelski sustav – od spremnika i pumpe do cjevovoda i injektora. Ukupni trošak popravka iznosio je točno 20.450 eura. Na sreću, tvrtka koja je vlasnik Mercedesa imala je prošireno osiguranje koje pokriva ovakve slučajeve, pa je osiguravajuće društvo podmirilo većinu troškova.

Bliži nam se pomicanje sata, ove godine s jednom promjenom koja će mnoge oduševiti
HAK auto AdBlue tekućina Barkod

