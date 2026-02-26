Može se dogoditi svakome, a košta pravo bogatstvo: Vozačica zbog jedne male greške umalo iskeširala 20 tisuća eura

Jedna Norvežanka doživjela je ozbiljnu nesreću s vozilom nakon što je slučajno natočila AdBlue u spremnik dizelskog goriva svog službenog automobila, Mercedesa V-klase. Nakon što je motor radio samo 40 sekundi, automobil se ugasio, a na instrumentnoj ploči pojavile su se lampice greške. Ova pogreška, nažalost, koštala je 20.000 eura, izvještava motor.no, a prenosi HAK.
Naime, oba otvora za punjenje goriva i AdBluea postavljena su vrlo blizu jedan drugom, što može otežati razlikovanje, iako je čep za AdBlue obično plave boje i uži od dizelskog grla. Vozačica je izjavila kako je inače vrlo oprezna, ali je u ovom slučaju nesretno pomiješala tekućine.
Službeni automobil bio je opremljen za punjenje AdBlue tekućine, a nesretna vozačica natočila je pet litara te tekućine. Greška bi bila manja da motor nije pokrenut odmah nakon toga, jer bi u tom slučaju moguće rješenje bilo samo rastavljanje spremnika i čišćenje sustava, s eventualnom zamjenom filtra goriva ili pumpe. Međutim, čim je motor pokrenut, AdBlue je počeo kolati kroz dizelski sustav, što je dodatno pogoršalo situaciju. AdBlue je vrlo korozivan i ne podmazuje, zbog čega već nakon nekoliko sekundi može oštetiti pumpu za gorivo, dok njegova kristalizacija može blokirati injektore i uzrokovati začepljenja. U najgorem slučaju, kada AdBlue dospije do cilindra, može uzrokovati hidraulički udar motora, koji oštećuje klipnjače i klipove.
Nakon što je motor stao, automobil je prevezen u specijalizirani servis, gdje je utvrđeno da je potrebno zamijeniti cijeli dizelski sustav – od spremnika i pumpe do cjevovoda i injektora. Ukupni trošak popravka iznosio je točno 20.450 eura. Na sreću, tvrtka koja je vlasnik Mercedesa imala je prošireno osiguranje koje pokriva ovakve slučajeve, pa je osiguravajuće društvo podmirilo većinu troškova.