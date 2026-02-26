UŽIVO Kovačević prelomio, ovo je početna postava s kojom kreće po čudo u Belgiji

Maksimirski previd

Legende su preklinjale: Kupite Slovenca! U Dinamu nisu ni trepnuli, a danas vrijedi 20 mil. eura!

Dinamo ga je propustio dovesti za svega 3 milijuna eura i plaću od 200-300 tisuća eura. No, tada, u svibnju 2023. godine, Petković je bio nedodirljiv u Dinamu, pa su se Vlatka Peras i Mirko Barišić bojali dovesti Slovenca kao njegovu konkurenciju...