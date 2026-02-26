UŽIVO Kovačević prelomio, ovo je početna postava s kojom kreće po čudo u Belgiji

GENK: Lawal - El Ouahdi, Sadick, Smets, Kayembe - Heymans, Heynen, Bangoura - Ito, Mirisola, Sor
DINAMO: Livaković - Valinčić, Galešić, McKenna, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Topić, Bakrar, Vidović
Kod Dinama danas sasvim sigurno neće biti važnih igrača poput Diona Drene Belje, Ismaela Bennacera, Arbera Hoxhe i Sergija Domingueza. Dojma smo da bi sva četvorica, da su zdravi, bili u prvoj postavi.
Utakmica na Cegeka Areni u Genku počinje u 21 sat, a izravni televizijski prijenos je na programu Arenasport 1. Na istom će kanalu biti emisije prije i nakon dvoboja.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos uzvratne utakmice šesnaestine finala Europske lige u kojem će Dinamo pokušati nadoknaditi zaostatak od 1:3 iz prve utakmice protiv belgijskog Genka. Poraz na Maksimiru bio je bolan, no još uvijek nije sve izgubljeno...
