Britanija se nalazi na neizbježnom putu 'sudara' s Rusijom, bez obzira na to hoće li rat u Ukrajini završiti pobjedom ili porazom Kijeva, upozorio je načelnik Glavnog stožera britanske vojske, general Sir Roly Walker. Istaknuo je da Kremlj ne pokazuje nikakve znakove smanjenja ambicija, te da aktivno gradi veću i smrtonosniju vojsku, obnavljajući izgubljenu opremu i naoružavajući se punim tempom. Prema njegovim riječima, Zapad, uključujući Britaniju i NATO, nalazi se izravno na ruskom nišanu, ili će se stvari odvijati po Putinovim uvjetima ili neće biti nikakvog dogovora. "Ovo neće nestati, kako god rat u Ukrajini završio", naglasio je general, dodajući da je uvjeren kako će, ako dođe do direktnog sukoba, Britanija i saveznici izaći kao pobjednici, a budućnost će biti oblikovana isključivo po njihovim uvjetima.

Unatoč katastrofalnim gubicima, više od 1,25 milijuna žrtava, uništenju tisuća tenkova i oklopnih vozila, Rusija i dalje šalje desetke tisuća vojnika u napade na ukrajinske položaje. Walker je posebno naglasio da će Rusija Zapad shvatiti ozbiljno tek kada vidi britanske i savezničke tvornice oružja kako rade punim ratnim ritmom, pozivajući na hitnu obnovu nacionalnog arsenala i industrijske baze. Slične zabrinutosti ponovio je i ministar oružanih snaga Al Carns, uspoređujući sadašnju situaciju s godinama 1937. i 1938., predvečerjem Drugog svjetskog rata. Carns, bivši časnik Royal Marinesa s višestrukim borbenim iskustvom u Afganistanu, opisao je ruske gubitke kao 'nezamislive', a dolazak sjevernokorejskih trupa na europsko bojište nazvao je jasnim znakom upozorenja za cijeli svijet. Ukrajina je, po njegovim riječima, prva linija obrane Europe i obavlja izvanredan posao u zaustavljanju agresora. "Nikad nisam mislio da ću u svom životu vidjeti sjevernokorejske trupe kako se bore na granici Europe, što bi trebalo poslužiti kao znak upozorenja svima nama", kazao je piše Daily Mail.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otišao je korak dalje, izjavivši da je Putin već započeo Treći svjetski rat nastojeći nametnuti svijetu drugačiji način života i promijeniti slobodne izbore naroda. Zapadni analitičari predviđaju da bi 2026. mogla postati prijelomna godina, jer Rusija prvi put gubi više vojnika nego što ih uspijeva nadoknaditi regrutacijom, što bi moglo prisiliti promjenu taktike i ograničiti njezinu sposobnost za daljnju eskalaciju. U međuvremenu, britanski premijer Keir Starmer najavio je dodatnu podršku Ukrajini na sastanku Koalicije voljnih, dok je ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper u Kijevu osudila rusku politiku prisilne rusifikacije na okupiranim područjima, gdje civili bivaju prisiljeni prihvaćati ruske putovnice, govoriti ruski i biti odsječeni od obitelji u slobodnoj Ukrajini.

Podsjetimo, na četvrtu godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu, Ruska vanjska obavještajna služba (SVR) izdala je dramatičnu optužbu. Tvrde da Britanija i Francuska navodno aktivno rade na tome da Ukrajinu naoružaju nuklearnim oružjem. Prema priopćenju SVR-a, London i Pariz vjeruju da Ukrajini treba "wunderwaffe" (čudotvorno oružje) kako bi njihove elite mogle prihvatiti poraz u ratu protiv Rusije. Ruska agencija tvrdi da se razmatra tajni prijenos francuske nuklearne bojeve glave TN75 (koristi se na podmorničkim balističkim raketama M51.1) Ukrajini, uz pomoć europske opreme i tehnologija. Cilj je, prema Moskvi, prikazati to kao ukrajinski razvoj, čime bi se zaobišao Sporazum o neširenju nuklearnog oružja. Prema obavještajnoj službi, njihova zavjera je, kako su priopćili "teško kršenje međunarodnog prava, prije svega Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, te nosi rizik uništenja globalnog sustava neširenja nuklearnog oružja".