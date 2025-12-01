Zaiskrilo u Otvorenom, Restović hvalio marš, Mlinarić obrusio: Nosili su crne zastave kakve su četnici isticali

Nakon jučerašnjih prosvjeda pod nazivom „Ujedinjeni protiv fašizma“, održanih u četiri hrvatska grada i uz sudjelovanje više tisuća građana, javnost se i danas ne smiruje. Dok organizatori i sudionici tvrde da je riječ o skupu u obranu demokratskih vrijednosti, dio političke scene prosvjede tumači kao provokaciju, pa čak i kao napad na hrvatsku državnost. O tim su podjelama u večerašnjoj emisiji HTV-a Otvoreno raspravljali Nikola Mažar (HDZ), Iva Rinčić (gradonačelnica Rijeke), Tonči Restović (SDP) i Stipo Mlinarić (Domovinski pokret).

Sudionici su se osvrnuli na pitanja koja već danima dominiraju javnim prostorom, a to su kakve su poruke poslali prosvjednici, je li skup bio politički motiviran te produbljuju li se društvene podjele. Tonči Restović je rekao kako je jučer bio na prosvjedu u Zadru. - Nosim pozitivne dojmove s prosvjeda. Uz manje i očekivane provokacije prošao je dobro. Govori na maršu bili su okrenuti budućnosti, a ne prošlosti. Govori su bili usmjereni na pozitivno, a ne negativno. Među nama koji smo marširali vijorile su se službene hrvatske zastave, nije bilo nikakvih vrijeđanja, nije bilo neugodnih svađa s ljudima koji su dobacivali putem, rekao je.

Naglasio je kako prosvjedi nisu bili protiv Hrvatske. Prosvjedi su bili reakcija udruga koji su to organizirale. Naglašavam, SDP nije sudjelovao u organizaciji, ali je bio na prosvjedima. To je reakcija na sve ono što gledamo zadnjih nekoliko mjeseci. Gledamo ljude u crnom, koji nose ne obilježja Hrvatske za koju smo se borili i teško izborili slobodu i demokratske vrijednosti. Ovo je reakcija da demokratske vrijednosti moramo obraniti jer nam se čini da je izostala reakcija vlasti i pokušavaju držati tenziju podjele u društvu, rekao je.

Stipo Mlinarić je istaknuo kako je na zagrebačkom prosvjedu bilo više ćiriličnih natpisa i zastava sa zvijezdom petokrakom, nego što je bilo hrvatskih obilježja. - Stvaranje Balkanske federacije što je protuustavno. U Ustavu stoji da ne može se nikakve Balkanske federacije stvarati. SDP je podržao taj skup. Mene čudi da SDP prati stranku Možemo, koja je zapravo krajnja ljevica i priznala je da su organizatori. Pošto ne mogu skupiti više od deset tisuća ljudi, danas je jedan portal objavio da su dolazili autobusi iz Srbije i iz BiH. Vidjeli smo poruke studentima, srbijanskim, koji tamo godinu dana već prosvjeduju. Samo treba našu javnost upozoriti da se zna tko su ti studenti. Te studente podržavaju, što oni kažu, njihovi veterani ratova ili borci iz ratova devedesetih. Znači podržavaju ih ljudi koji su radili zločine po Republici Hrvatskoj, rekao je.

Čudi ga što SDP staje uz takve ljude i takva obilježja. - Obilježja zvijezde petokrake srušila su Vukovar. Ja sam to svojim očima gledao. Šljivančanin je imao zvijezdu petokraku na šljemu. Ratko Mladić je 1991. godine kad je napadao i Škabrnju i Dalmatinsko zaleđe nosio je zvijezdu petokraku na čelu. Vidjeli smo zastavu u Zagrebu - crna zastava s mrtvačkom glavom. Takvu su zastavu imali četnici. Ja očekujem reakciju policije da kazni i one koji su nosili te crne zastave i da vidi policija tko je sve bio na tom prosvjedu. Ako su bili na prosvjedu ljudi koji ne stanuju u Republici Hrvatskoj, koji ne plaćaju porez u Republici Hrvatskoj, onda je to posao za policiju i za naše službe. To je bilo jedan projugoslavenski skup, to veze s Hrvatskom nema, rekao je.

Nikola Mažar je rekao kako nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona, na kojem nikome nije pala vlas s glave, pojedinci iz ljevice kreću i kroz saborske rasprave prvo dehumanizirati sve one koji su bili na koncertu, pa ih nazivaju da su hipodromska kopita. - Vrlo perfidno i zlonamjerno nalijepe etiketu za 500 tisuća ljudi da su to fašisti, da je to ustašizacija i tu kreće ta politika ljevice vezano za podjelu hrvatskog društva. To se nastavlja tijekom cijelog ljeta i prilikom prvog aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru. Dok za razliku od njih, prije svega HDZ, ali onda i vladajuća većina postavlja pitanje vezano za gospodarski razvoj, za turističku sezonu, za plaće, mirovine i sve ono u konačnici što je i ključno za naše sugrađane, ljevica se i dalje ne miri s tim, i dalje nastavlja s politikom podijele hrvatskog društva i onda jučer vidimo manifestaciju te politike ljevice koja je napokon izašla na vidjelo, rekao je.

Mišljanja je kako su građani mogli vidjeti tko stoji iza kakvih parola. - Ne samo da su Hrvatski branitelji koji su položili svoje živote da bi mi danas bili u slobodnoj, samostalnoj, proeuropskoj, zapadnoj Hrvatskoj, nego i Hrvatski građani koji su 19. svibnja 1991. dali vrlo jasan odgovor na ovakve Balkanske federacije kada su na referendumu s preko 94% izglasali samostalnost Republike Hrvatske, dodao je.