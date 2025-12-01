Plenković o prosvjedu protiv fašizma: Iz aviona se vidi da žele destabilizirati vlast, ali to neće uspjeti

Premijer Andrej Plenković obratio se medijima nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a. U uvodnom dijelu izjave naglasio je kako je Hrvatska ispunila sve preostale kriterije te da će iz europskih fondova dobiti više od milijardu eura. No, brzo se osvrnuo i na jučerašnji prosvjed protiv fašizma, koji je privukao tisuće građana.

"Pratili smo prosvjed koji je, iako nazvan antifašističkim, zapravo, rekao bih, počivao na fabriciranoj tezi. Ljevica je dobila svoju manifestaciju ideoloških podjela, a građani su mogli vidjeti kakve su se poruke tamo nosile. U tom kontekstu, HDZ ostaje jedina istinska i zrela brana normalnoj Hrvatskoj", poručio je Plenković.

Premijer je naglasio kako, prema njegovu mišljenju, "mudri i zreli građani jasno vide tko stoji iza takvih inicijativa". "Iz aviona je vidljivo da im je cilj destabilizirati vlast, ali to im neće uspjeti. Treći mandat ćemo odraditi do kraja, unatoč svim izazovima i krizama. Nastavit ćemo se boriti za ono što je ljudima najvažnije, ekonomski rast i bolji životni standard", rekao je.

Prosvjed je, podsjećamo, okupio više tisuća ljudi u četiri Hrvatska grada, a došlo je i do incidenata u kojima je napadnuto nekoliko sudionika, zbog čega je policija uhitila 11 osoba. Plenković je otkrio kako prosvjed nije pratio uživo. "Nedjelja mi je dan za djecu. Bila je prva nedjelja došašća, pripremamo se i za put u Rim, pa nisam gledao sve. Danas sam vidio poruke koje su se tamo nosile. Moja poruka je jednostavna, treba vidjeti tko iza čega stoji i što zagovara. Tko to podržava, sretno mu bilo. Mi takve poruke ne dijelimo, veliki dio njih osuđujemo", zaključio je.

Govoreći o sjednici Odbora za pravosuđe, ustvrdio je kako je "zaključak sjednice bio da se deklasificira papir" koji je stigao iz DORH-a u vezi s jednom od kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda. "Ne znam što u tome piše. Kada se to prouči i slegnu dojmovi, obavit ćemo konzultacije i donositi odluke."

Plenković se osvrnuo i na tvrdnje stranke Možemo koji su nakon podizanja optužnice protiv Koste Kostanjevića u aferi Hipodrom - ustvrdili kako se to ne može uspoređivati s korupcijskim aferama HDZ-a. "Prvo bih ih pozvao da osude poruke s jučerašnji tzv. antifašističkih marševa, poruke koje nemaju veze s temeljnim odrednicama hrvatskog ustavnog poretka. Ne vidim da hrvatski narod hrli u nekakvu balkansku federaciju, da ne kažem - Jugoslaviju. Bilo bi dobro da se političke stranke ljevice, iako su neki od njih šetali u tim povorkama - ograde od tih poruka i osude ih", rekao je.

"Možemo kao stranka koja najčešće skače na sve takve teme, očito ima velik broj aktera koji pokazuju da Možemo nije nikakva nevina stranka. Imaju ljude koji su skloni korupcijskim aferama. To čistunstvo ne postoji, postoji samo politička bitka i taj prevladavajući agresivni narativ," kazao je.