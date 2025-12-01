Zlatko Kramarić: Antifašizam je politička kulisa, ovo je bio prosvjed protiv hrvatske državnosti

U četiri hrvatska grada jučer je održan prosvjedni marš pod nazivom 'Ujedinjeni protiv fašizma', na kojem su se sudionici okupili pod porukama o borbi protiv jačanja ekstremizma u društvu. Organizatori su isticali da se radi o javnom otporu “fašizaciji Hrvatske”, no dio javnosti i analitičara upozorio je da su poruke s prosvjeda bile mnogo šire i bitno politički obojene. Upravo na to upozorava i Zlatko Kramarić, koji je u svojoj kolumni za portal Misao.hr detaljno komentirao skup i poruke koje su na njemu dominirale.

Kramarić ističe da je ključni problem vidljiv već na transparentima koji su se nosili ulicama: pozivi na “ukidanje država i nacija”, zahtjevi za “jednim jezikom”, te parole o “balkanskoj federaciji”. Po njegovu mišljenju, ti slogani jasno pokazuju da prosvjed nije bio usmjeren na borbu protiv fašizma, već na osporavanje hrvatske državnosti i identiteta. “U trenutku kada transparenti pozivaju na ukidanje država i nacija, na jezični unitarizam te na imaginarne balkanske integracije, onda je sasvim jasno da je meta prosvjeda - Hrvatska kao politička zajednica”, napisao je Kramarić u svojoj kolumni.

On podsjeća da se Hrvatska danas nalazi među demokratskim, pluralnim i ustavno antitotalitarnim državama, s visokom razinom manjinske zaštite i bez postojanja bilo kakve sustavne represije prema ijednoj skupini. U takvim okolnostima, tvrdi, teško je govoriti o postojanju fašizma “u ozbiljnom smislu te riječi”. Upravo zato ga čudi što se prosvjed predstavljao kao reakcija na “fašizaciju društva”. Umjesto toga, kaže, vidljiv je trend u kojem se antifašizam koristi kao političko sredstvo, a ne kao istinska borba protiv totalitarnih tendencija. Kramarić posebno analizira tri dominantne poruke sa skupa:

1. “Balkanska federacija - bez država i nacija”

Ovaj slogan ocjenjuje “antiustavnim i antihrvatskim”, te smatra da nema nikakve veze s antifašizmom. Hrvatska je, ističe, stabilna članica EU-a i NATO-a upravo zahvaljujući vlastitoj državnosti, dok se ideja balkanskih političkih integracija često javlja samo kao nostalgija za revolucionarnim projektima prošlog stoljeća.

2. “Jedan jezik - jedna borba”

Po njemu, riječ je o jezičnom unitarizmu koji ignorira činjenicu da su hrvatski i srpski odavno standardizirani kao dva odvojena jezika. Takvi slogani, upozorava, nisu borba protiv fašizma, nego osporavanje hrvatskog identiteta.

3. Korištenje ćirilice kao provokacije

Ćirilica je, napominje, u Hrvatskoj legitimno i ustavno zaštićeno pismo, ali kada se koristi isključivo kao politički rekvizit, gubi svoju kulturnu svrhu. “Ako se želi štititi prava Srba, to je dobro. Ali koristiti pismo kao sredstvo političke provokacije ne vodi dijalogu”, piše Kramarić.

Kramarić odbacuje tezu da su Srbi ili druge manjine sustavno ugrožene u Hrvatskoj, navodeći da su zakonska prava manjina među najvišima u Europi, od zastupljenosti u Saboru do široke kulturne autonomije. Problemi postoje, kaže, ali riječ je o incidentima, ne o državnoj politici. Zato postavlja pitanje: protiv čega se jučer prosvjedovalo? Protiv fašizma - ili protiv Hrvatske? U vremenu obilježenom ruskom agresijom na Ukrajinu i globalnim nestabilnostima, pacifizam bez realne političke odgovornosti, smatra Kramarić, postaje samo retorička gesta. Europa, uključujući Hrvatsku, živi u sigurnosnom okviru koji ne ostavlja prostora za ideološke utopije.

Pozivajući se na Umberta Eca i njegove kriterije “ur-fašizma”, Kramarić zaključuje da u Hrvatskoj postoje društvene tenzije, oštra retorika i povremeni ekstremni ispadi, ali ne i fašizam u institucijama, zakonodavstvu ili političkim praksama. Nazivati Hrvatsku fašističkom, kaže, intelektualno je i moralno neodgovorno. U zaključku Kramarić poručuje da jučerašnji skup nije bio prosvjed protiv fašizma, već “politički ritual koji, koristeći antifašističke simbole, prikriva agendu osporavanja hrvatske državnosti, identiteta i jezične samobitnosti”. “Vidjeli smo antihrvatski performans zamaskiran u moralno besprijekoran pojam antifašizma”, zaključuje Kramarić, dodajući da o takvim pojavama treba govoriti “jasno, bez straha i bez zadrške”.