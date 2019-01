Za hobotnicu traže i 140 kn: Umjesto da pojeftine, morski proizvodi poskupjeli

Nema PDV veze s cijenama naše ribe. Mi moramo plaću zaraditi – odgovor je koji su jučer gotovo uglas ponavljali prodavači na ribarnici na Dolcu. I na zagrebačkih minus 8 celzijevaca ponuda morskih delicija bila je više nego obilna. Jedino što su u oči bole njihove paprene cijene – i premalo kupaca od kojih su neki, zastrašeni cijenama, kupovali i na dekagrame.

Visok datum, manje kupaca

Ništa od početka nove godine od ribe nije pojeftinilo u skladu s 12% nižim PDV-om, priznaju nam prodavači iz Ora Adriatice opravdavajući se kako njihove cijene ovise o godišnjem dobu, ulovu, ponudi i potražnji – i gazdi.

Kilogram hobotnice na Dolcu jučer je tako stajao i 120 kuna, što je, tvrdili su mnogi, i “jeftino jer je u posljednjih godinu dana rijedak ulov”. Na zagrebačkom Kvatriću riba je pak skuplja i 20%, što tom glavonošcu diže cijenu na oko 140 kuna, a kako glavnina morskog ulova u pravilu “putuje” u Zagreb, cijenama su ovih dana šokirani i Primorci i Dalmatinci. I na šibenskoj se ribarnici, primjerice, ta “riba s korijenjem” kako joj tepaju, prodaje za 140 kuna, u Rijeci i za 150. Među najjeftinijim ribama na Dolcu jučer se izdvajala na jednom mjestu mačka za 10 kuna (koju većina ribara baca natrag u more), sitna trlja za 30 kuna te skuša za 30-50 kuna. No s njome oprezno! S obzirom na lovostaj na sitnu plavu ribu i privezane plivarice srdelare za obalu do 14. veljače, zbog čega ni srdele i inćuna nema u ponudi, skuše sigurno nisu svježe.

– Iako to prodavači ne govore, te “svježe” skuše mogu biti samo odmrznute – kaže nam ribar D. B. (podaci u redakciji) ističući kako je hobotnica pak precijenjena. Ribari je u veleprodaji ne prodaju za više od 50-60 kuna za kilogram, tvrdi on, dok Josip iz Zagreba ističe kako njemu 120 kuna za pozamašne komade oborite ribe nije puno dati jer se ne lovi masovno poput srdela. No kako s astronomskim cijenama koje su jučer stajale uz nju povećati mizernu hrvatsku potrošnju od svega 10-ak kilograma po glavi, dok prosjek EU iznosi čak 20 kilograma.

– Visok je datum i nema srdele – objašnjava jedna od prodavačica te dodaje kako škampi XL po cijeni od 220 kuna, kovači za 215, jadranske lignje peškafonde od 150, arbuni od 160 kuna idu uglavnom za restorane.

– Ribu po toj cijeni može si možda priuštiti 10 ljudi u Zagrebu – ljutit je ribar D. B.

Listovi ili švoje jučer su se prodavali za 120 kuna, a iako najbolje, kako kažu prodavači, ide riba srednjih cijena, za 50-60 kuna, teško je jučer bilo naći išta u tom rangu osim cipla, muzgavaca, pastrve i šarana, s time da je kralj ribnjaka na nekim štandovima dosezao cijenu i od 65 kuna.

– Cijene dirigira more, a naše su marže svega 20% jer ipak ne možemo volontirati. A treba i štand platiti i dovesti tu ribu – tvrdi Milena Vujasinović iz Ora Adriatice. Neki prodavači tvrde kako ih ribari i ucjenjuju cijenama. Pri iskrcaju ribe moraju kupiti sve što im se nudi ili ne dobiju ništa – i platiti odmah, dok ribari tvrde kako su cijene preprodavača bezobrazne i prenapuhane, marže i 100%, a smanjenje PDV-a farsa jer cijene ribe nisu pale, jednako kao ni mesa, voća ili povrća.

U očekivanju srdele

– Komu se jede jeftinija srdela, neka je zato kupi smrznutu u Lidlu. Kad se odmrzne, krvava je kao da je netom ulovljena – kazao nam je D. B. čudeći se kako su i sitniji oslići ili moli na ribarnicama ovih dana 50 kuna. No kako bi se ostavilo prostora za eventualni dodatni rast cijena, prodavači su jučer plašili kupce kako ribari zbog najavljene bure idućih dana neće na more. Zato je valjda i morski pas dosezao cijenu od 70 kuna, na Kvatriću i 90, gavuni 80, a tuna i 135 kuna.

– Sva je riba poskupjela za najmanje 10 kuna u odnosu na kraj 2018. – kaže nam jedan od prodavača. A tako će vjerojatno biti sve dok se na pultove ne vrate srdele na koje zabrana ribarenja zbog mrijesta traje do 14. veljače na području cijelog ribolovnog mora RH. Da to ima smisla, pokazuje i pecatura (broj riba u kilogramu) koja se u posljednjih godinu dana u prosjeku smanjila za desetak komada (s 50-55 do 40-45). No razmišlja se i da se od 15. do 28. veljače ograniči ribolovna aktivnost po plovilu na maksimalno pet ribolovnih dana tijekom tog razdoblja te ulov na maksimalno 35 t male plave ribe po plovilu.

