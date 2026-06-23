Seljaci prijete prosvjedima zbog niske otkupne cijene žitarica: 'Naš rad ostao je na nuli'

Zbog niske otkupne cijene žitarica od 150 eura po toni, Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje hitno traži sastanak s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva kako bi se riješio taj problem, rečeno je danas na konferenciji za novinare u Rokovcima kod Vinkovaca. Zahtijevaju i rješavanje svih ostalih problema s kojima se suočavaju hrvatski poljoprivrednici.

- Sve je otišlo gore po 200, 300 posto, samo naš rad je ostao na nuli. To je stvarno smiješno. Tražimo od ministarstva sastanak u roku od osam dana, na kojem će nazočni biti ljudi iz Hrvatske poljoprivredne komore, Agronomske komore, sindikata i ostali koji se bave poljoprivredom - rekao je predsjednik Sindikata Duško Pavlik. Ako se to ne dogodi, dodao je, seljaci će izaći na ulice i započeti prosvjede uz blokadu graničnih prijelaza, obilaznica i ostalih prometnica.

Pavlik ističe kako bi minimalna otkupna cijena žitarica trebala biti od 220 do 250 eura po toni te da bi pri toj cijeni poljoprivrednici bili 'na nuli'.

- Hrvatski seljak je ostao tamo gdje je bio prije 30 godina. Poslije Domovinskog rata nema pomaka. Mrtvi smo svi. Očekujemo da ministarstvo radi svoj posao, ali oni očito to ne rade. U četvrtak imamo sastanak sa Udrugom proizvođača i otkupljivača u Osijeku, pa ćemo vidjeti što će biti - dodao je Pavlik. Nije krio razočaranje ministrom Davidom Vlajčićem iz Domovinskog pokreta koji je prije 2,5 godine podržavao prosvjede seljaka. Sada, ističe, već godinu dana pokušavaju dogovoriti sastanak u ministarstvu, ali bezuspješno.

- Razočarani smo jako jer ne rade svoj posao, a pogađa nas tim više što je riječ o čovjeku iz ovog kraja. Mi smo mislili, kad smo čuli da će ministar biti iz Slavonije, da je to to, nema dalje, ali smo se očito prevarili - rekao je. Pita se i zašto se pšenica u Hrvatskoj ne prodaje po cijeni kao i u ostatku Europe.

- Ako ide po Pariškoj burzi, zašto nije cijena kao tamo 250 eura? Mi izgleda nismo u Europi - kaže te ukazuje na još jedan problem: - Mi proizvedemo kvalitetnu pšenicu koju odvezemo u Italiju, ljudi u Hrvatskoj ne znaju što jedu, a jedemo ozračenu pšenicu iz Ukrajine. Dobar proizvod prodamo u Italiju, a dobijemo brašno i tjesteninu iz uvoza - kazao je.