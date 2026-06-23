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REGISTAR STANOVNIŠTVA

Podatke o nacionalnosti i vjeri građana smjet će gledati i obrađivati samo DZS

Autor
Dijana Jurasić
23.06.2026.
u 18:00

U Registru stanovništva, koji je zaživio 1. lipnja, svoje podatke pogledalo samo 14.000 građana

U Središnji registar stanovništva, koji je zaživio 1. lipnja i koji sadrži sve podatke o hrvatskim državljanima s prebivalištem ili boravištem u RH, rođenju, mjestu i državi rođenja, adresi stanovanja, radnom ili umirovljeničkom statusu, podatke o djeci, bračnom drugu, članovima kućanstva s OIB-ima, o roditeljima, državi rođenja roditelja..., kao i podatke o životnim partnerima, u manje od 20 dana ušlo je tek nešto više od 14 tisuća građana. Iako je Porezna uprava pozvala sve građane da pregledaju osobne podatke putem sustava e-Građani i putem Registra prijave neispravnost/neusklađenost podataka, a mogu ih pregledati i u ispostavi Porezne uprave, građani očito nisu svjesni važnosti Registra stanovništva koji će od 1. siječnja 2027. biti osnova za ostvarivanje socijalnih i svih drugih prava. Građani su pozvani i da podnesu dobrovoljne izjave ako zakonski generirano kućanstvo (roditelji i djeca do prvog zaposlenja) ne odgovara njihovu stvarnom kućanstvu te da isto učine "danas" jer će ti podaci biti osnova za dokazivanje kućanstva odnosno dohotka po članu kućanstva za ostvarivanje prava od početka 2027.

Ključne riječi
Nacionalnost DZS Pravilnik podaci registar stanovništva

Komentara 1

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RA
Rafael945
19:29 23.06.2026.

Ja se ne sramim svoje nacionalnosti. Niti vjere. Koje gluposti.

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