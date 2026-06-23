VIDEO Munja udarila svega nekoliko metara od fotografa u Dalmaciji, sve je uhvatio kamerom

Snažno grmljavinsko nevrijeme koje je u nedjelju poslijepodne zahvatilo dijelove Dalmacije iza sebe je ostavilo brojne posljedice. Grmljavinski oblaci razvili su se iznad Dinare, Kamešnice i dijelova Dalmatinske zagore, donoseći lokalno obilnu kišu, grmljavinu, tuču i nagli pad temperature. Velik broj električnih pražnjenja tijekom nevremena povećao je i rizik od izbijanja požara. Prema prvim informacijama, nekoliko požara moglo bi biti povezano upravo s udarima munja. Požar je izbio u Tugarama, na području Mosora, na vrhu Kozjaka te u Biskom, a vatrogasne snage tijekom cijelog dana bile su angažirane na njihovoj lokalizaciji.

Dok su mnogi nevrijeme pratili iz sigurnosti svojih domova, pojedini zaljubljenici u meteorologiju i ekstremne vremenske pojave bili su na terenu pokušavajući zabilježiti impresivne prizore koje je donijela oluja. Kako piše Dalmacija Danas, jedan od njih bio je Mate Potočki, član Crometeo tima, koji se u trenutku približavanja nevremena nalazio na brdu Pomišljaj kod Bilica. Ondje je snimio dramatičan trenutak kada je munja udarila vrlo blizu lokacije na kojoj se nalazio zajedno sa svojom ekipom.

Prema navodima Dalmacije Danas, električno pražnjenje dogodilo se svega nekoliko trenutaka prije nego što je uspio kamerom pokušati zabilježiti udar munje. Srećom, nitko nije ozlijeđen, no prizor je bio snažan podsjetnik na opasnosti koje donose grmljavinska nevremena. Braća Mate i Ante Potočki posljednjih su godina postala poznata javnosti po odlascima u lov na oluje i dokumentiranju ekstremnih vremenskih pojava. Njihove fotografije i videosnimke munja, olujnih oblaka i nevremena redovito privlače veliku pozornost, no jučerašnji događaj pokazao je koliko takvi pothvati mogu biti rizični.

Dalmacija Danas navodi kako se udar munje dogodio u trenutku kada se nevrijeme približilo šibenskom području. Iako je sve završilo bez posljedica, stručnjaci upozoravaju da tijekom grmljavine ne postoji potpuno sigurno mjesto na otvorenom prostoru, osobito na vrhovima brda, uzvisinama i drugim istaknutim lokacijama.

Meteorolozi i iskusni lovci na oluje ističu kako se s lokacije promatranja treba povući prije nego što se nevrijeme sasvim približi. Najsigurniji zaklon predstavljaju čvrste građevine ili zatvorena vozila, dok su otvoreni prostori, stabla, metalne konstrukcije, obala i vodene površine među mjestima koja treba izbjegavati.