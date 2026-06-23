Planet HDZ: oblikovao je narative i simbole da se stvori dojam kako bez njega ne bi bilo ni samostalne RH ni pobjede u Domovinskom ratu

U hrvatskoj politici ništa se ne može razumjeti bez razumijevanja pozicije HDZ-a. HDZ čini jezgru hrvatskog političkog sustava. Iz fizike znamo da tijelo velike mase stvara gravitacijsko polje koje privlači druga tijela u svoju orbitu, a ovisno o omjeru masa i udaljenosti, ta tijela kruže bliže ili dalje od središta. Zbog "mase" koju HDZ ima, svi drugi politički akteri na određenoj udaljenosti kruže oko njega. Bliže HDZ-u nalaze se njegovi koalicijski partneri, koji često nemaju politički život bez te bliskosti, kao i potencijalni budući partneri, dok se na većoj političkoj udaljenosti nalaze različiti oporbeni akteri. U toj orbiti nalaze se i ostali društveni akteri koji nastoje ostvariti moć i utjecaj, pri čemu se njihove putanje nerijetko mijenjaju – čas se približavaju, a čas udaljavaju od središta.