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Dragan Bagić
Autor
Dragan Bagić

Planet HDZ: oblikovao je narative i simbole da se stvori dojam kako bez njega ne bi bilo ni samostalne RH ni pobjede u Domovinskom ratu

Podstrana: Predsjednik Vlade Andrej Plenković na svečanosti otkrivanja spomenika dr. Franji Tuđmanu
Ivana Ivanovic/PIXSELL
23.06.2026. u 12:49

Svaki pokušaj dovođenja te strukture u pitanje u pravilu biva sasječen u korijenu. Na taj simbolički kapital nadovezuje se niz satelitskih organizacija

U hrvatskoj politici ništa se ne može razumjeti bez razumijevanja pozicije HDZ-a. HDZ čini jezgru hrvatskog političkog sustava. Iz fizike znamo da tijelo velike mase stvara gravitacijsko polje koje privlači druga tijela u svoju orbitu, a ovisno o omjeru masa i udaljenosti, ta tijela kruže bliže ili dalje od središta. Zbog "mase" koju HDZ ima, svi drugi politički akteri na određenoj udaljenosti kruže oko njega. Bliže HDZ-u nalaze se njegovi koalicijski partneri, koji često nemaju politički život bez te bliskosti, kao i potencijalni budući partneri, dok se na većoj političkoj udaljenosti nalaze različiti oporbeni akteri. U toj orbiti nalaze se i ostali društveni akteri koji nastoje ostvariti moć i utjecaj, pri čemu se njihove putanje nerijetko mijenjaju – čas se približavaju, a čas udaljavaju od središta.

Ključne riječi
Domovinski rat Hrvatska HDZ

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