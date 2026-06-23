Nad Europom se stvara zabrinjavajući vremenski fenomen: Temperature idu i do 45°C, upaljena upozorenja za hrvatsku obalu

Ljeto je tek počelo, a Hrvatsku i veći dio Europe već je zahvatio prvi ozbiljniji toplinski val ove sezone. Dok meteorolozi upozoravaju na vrlo visoke temperature i opasnost za zdravlje, u pojedinim dijelovima Europe očekuju se vrijednosti koje bi mogle rušiti temperaturne rekorde za lipanj. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), zbog iznimno visokih temperatura za riječku regiju na snazi je narančasto upozorenje. Meteorolozi upozoravaju na toplinski val uz maksimalne dnevne temperature više od 34 stupnja Celzijeva te noćne temperature koje se neće spuštati ispod 26 stupnjeva. Slična upozorenja tijekom ostatka tjedna vrijedit će i za splitsku te dubrovačku regiju, gdje se očekuju vrlo tople noći i izrazito vrući dani.

Foto: DHMZ

Prema prognozi HRT-a, vrućina je u hrvatske krajeve stigla već s početkom ljeta. Temperature su posljednjih dana dosezale i do 37 stupnjeva, dok je uz visoke vrijednosti prisutna i sparina koja dodatno otežava boravak na otvorenom. Meteorolozi najavljuju kako će se i tijekom srijede nad Hrvatskom zadržavati razmjerno topao i nestabilan zrak.

U kontinentalnim krajevima bit će pretežno sunčano, ali uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavinskih nevremena, osobito tijekom poslijepodneva. Najviše dnevne temperature kretat će se oko 32 stupnja. Na Jadranu se očekuju još više vrijednosti. Na sjevernom dijelu obale dnevna temperatura dosezat će između 32 i 34 stupnja, dok će u Dalmaciji termometri pokazivati od 33 do 35 stupnjeva Celzijevih. Noći će biti vrlo tople, ponegdje i tropske, s temperaturama između 23 i 27 stupnjeva. HRT navodi kako će opasnost od toplinskog vala tijekom idućih dana dodatno rasti, posebno na obali, gdje će visoke temperature pratiti i vrlo tople noći koje organizmu otežavaju oporavak od dnevnih vrućina.

Foto: DHMZ

U međuvremenu, Europa se suočava s još ozbiljnijim meteorološkim scenarijem. Prema analizi portala Severe Weather Europe, nad zapadnim i središnjim dijelom kontinenta razvija se snažan atmosferski fenomen poznat kao "Heat Dome" ili toplinska kupola, koji meteorolozi opisuju kao jedan od najintenzivnijih toplinskih valova posljednjih desetljeća. Riječ je o sustavu visokog tlaka zraka koji djeluje poput poklopca i zadržava vrući zrak pri tlu, sprječavajući njegovo miješanje s hladnijim zračnim masama. Takvi uvjeti omogućuju da temperature iz dana u dan dodatno rastu.

Prema projekcijama koje prenosi Severe Weather Europe, dijelovi Francuske mogli bi tijekom ovog tjedna dosezati između 43 i 45 stupnjeva Celzijevih, dok se u Velikoj Britaniji očekuju temperature oko 40 stupnjeva, što bi predstavljalo rekordne vrijednosti za lipanj. Meteorolozi upozoravaju kako će toplinska kupola tijekom narednih dana postupno jačati i širiti se prema istoku kontinenta. Do kraja tjedna njezin bi utjecaj mogao zahvatiti i dijelove Italije te Balkanskog poluotoka, gdje se također očekuje značajan porast temperatura.

Posebnu zabrinutost izazivaju takozvane "tropske noći", tijekom kojih temperatura ne pada ispod 24 stupnja. Stručnjaci upozoravaju da upravo takvi uvjeti predstavljaju velik zdravstveni rizik, osobito za starije osobe, kronične bolesnike, djecu te sve koji veći dio dana provode na otvorenom. Prema procjenama meteorologa, aktualni toplinski val mogao bi se zadržati i tijekom početka srpnja. Uz nastavak sušnog razdoblja raste i opasnost od požara na otvorenom, osobito u mediteranskim područjima.