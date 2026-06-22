VIDEO Provjerili smo cijene na osječkoj Kopiki: Evo koliko koštaju ulaznice, burgeri, kava, pivo...

Neviđena gužva tijekom ovog produženog vikenda bila je na osječkoj Copacabani, kupalištu koje je nakon druge faze obnove u subotu otvorilo svoja vrata. Kupači iz cijele Slavonije pohrlili su na popularnu Kopiku što je uzrokovalo dugačke redove na blagajnama kao i nevjerojatnu gužvu na parkiralištu. Cijelo parkiralište od Kopike sve do katakombi, odnosno Mosta dr. Franje Tuđmana bilo je prepuno automobila, a u Osijek su na kupanje stizali građani iz Đakova, Našica, Vinkovaca, Vukovara, Požege, Virovitice, Slatine...

Kada je vidjela da je Kopika otvorena, Veronika iz Lacića, sela nedaleko od Koške, vozila se 45 minuta sa svojom obitelji ne bi li se okupala u novim bazenima. - Izgleda predivno, jako nam se sviđa. Malo smo dalje morali parkirati automobil i prošetati se do bazena, no isplati se definitivno - kazala nam je Veronika.

Brojni građani pohrlili na omiljeno osječko kupalište Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U drugoj fazi obnove, Kopika je dobila još dva bazena, jedan veliki s tri tobogana i jedan dječji s vodenim prskalicama i atrakcijama. U prvoj fazi obnove izgrađen je prvi otvoreni olimpijski bazen u Osijeku te još jedan u sklopu kojega se nalazi i kafić. Ukupno je u Kopiku u nekoliko godina uloženo oko 13 milijuna eura.

Danijel je s obitelji stigao iz Đakova. Na Kopiki nisu prvi puta, bili su još prije nego je obnovljena, međutim obnovljeno kupalište ih je oduševilo. - Odlično izgleda, jako moderno i lijepo uređeno - kaže nam on. Nije problem što nema puno hladovine, pitamo ga s obzirom da su se neki građani na društvenim mrežama žalili da im nedostaje prirodnog hlada. - Ma kakvi, pa bolje i sunce nego da pada kiša, ionako ćemo se kupati - kaže nam on.

S njim se slaže i Dubravka iz Osijeka koja je u tri dana, dva puta bila na kupanju. - Mi smo oduševljeni, sve je tako lijepo uređeno i svaka im čast što su stigli na vrijeme jer je još do prije dva tjedna ovdje bilo gradilište. Cijena ulaznice je povoljna s obzirom na to koliko sadržaja ima i vjerujem da ćemo ovdje biti barem dva-tri puta tjedno jer se djeci jako sviđa - kaže nam ona.

Naime, djeca do 7 godina imaju besplatan ulaz, a za djecu od 7 do 15 godina cijena ulaznice je 1,50 eura. Umirovljenici i osobe s invaliditetom plaćaju 1,30 eura, a svi ostali posjetitelji radnim danom plaćaju 3 eura, a vikendom, blagdanom ili neradnim danom 3,50 eura. Riječ je o istim cijenama kao i prošle godine. Najam ležaljke iznosi 3 eura dnevno, a 5 vožnji na toboganu 2,50 eura. Najam garderobnog ormarića stoji 1 euro dnevno.

Foto: Karolina Lubina

Na Kopiki se nalazi i šest kućica u kojima se poslužuje raznovrsna hrana i piće. Na kućicama se može kupovati s obje strane, odnosno s unutarnje strane gdje su bazeni, ali i s vanjske gdje je kupalište na Dravi koje također vrvi kupačima.

Cijena male porcije ćevapa je 7 eura, veliki koštaju 9 eura kao i pljeskavica. Cijena burgera kreće se od 6 do 12 eura, a u ponudi možete pronaći i gyrose (od 8 do 10 eura), corndog (7 eura), razne salate, pileće medaljone (od 4 eura), pileća krilca (od 7 eura) kao i popularni 'spud', pečeni krumpir s raznim punjenjima (od 9 do 14 eura po porciji). Prženi krumpirići koštaju oko 4 eura po porciji kao i palačinka.

Cijene gaziranih sokova su uglavnom oko 3 eura, kava košta oko 2,50 eura, a točeno pivo od 3,50 eura. U odnosu na prošlu godinu, cijene su također uglavnom ostale iste.