U ovom njemačkom naselju stanarina nije poskupjela više od 500 godina: Plaćaju manje od jednog eura, ali postoji jedna caka

Jakob Fugger bio je jedan od najbogatijih ljudi svog vremena, no umjesto da njegovo bogatstvo ostane zapamćeno samo po trgovini i bankarstvu, ostavio je iza sebe projekt koji i danas pomaže ljudima slabijeg imovinskog stanja. Više od pet stoljeća nakon njegova nastanka, stanovnici jednog njemačkog naselja za stanarinu godišnje izdvajaju manje od jednog eura. Kako piše Nova.rs, riječ je o Fuggereiju, jedinstvenom stambenom kompleksu u njemačkom gradu Augsburg koji se smatra najstarijim socijalnim naseljem na svijetu. Stanari danas za godinu dana plaćaju svega 88 centi, a taj iznos nije se mijenjao još od 1521. godine.

Priča počinje početkom 16. stoljeća kada je Jakob Fugger, poznat kao Jakob Bogati, odlučio dio svojeg golema bogatstva usmjeriti prema pomoći siromašnijim građanima Augsburga. Njegovo poslovno carstvo obuhvaćalo je trgovinu, bankarstvo i rudarstvo, a među dužnicima su mu bili carevi, kraljevi i pape. Gradnja naselja započela je 1516. godine, a nekoliko godina kasnije nastao je uređeni kompleks kuća namijenjen građanima koji su zapali u financijske teškoće. Naselje je dobilo ime po obitelji Fugger i do danas je ostalo vjerno izvornim pravilima.

Jedna od njegovih najvećih posebnosti jest činjenica da se stanarina nije mijenjala više od pet stoljeća. Nekadašnji iznos od jednog rajnskog guldena bio je ozbiljan novac, približno jednak mjesečnoj plaći običnog radnika. Danas ta svota odgovara iznosu od svega 88 centi.

Iako se čini kao idealno mjesto za život, useljenje u Fuggerei nije moguće za svakoga. Pravila su gotovo ista kao i prije 500 godina. Kandidati moraju biti katoličke vjeroispovijesti, najmanje dvije godine živjeti u Augsburgu te dokazati da se nalaze u teškoj financijskoj situaciji. Naselje je namijenjeno ljudima koji su radili i živjeli pošteno, ali su zbog životnih okolnosti ostali bez dovoljno sredstava za normalan život. Uz simboličnu najamninu, stanovnici imaju i dodatnu obvezu. Svakodnevno moraju izmoliti tri molitve za Jakoba Fuggera i njegovu obitelj, čime se održava tradicija koju je osnivač postavio prije više od pet stoljeća.

Fuggerei i danas funkcionira gotovo kao zaseban grad. Kompleks je okružen zidovima, a ulazna vrata svake se večeri zatvaraju, baš kao i u prošlim stoljećima. Unutar naselja nalaze se uredne kuće, mali trg i crkva St. Mark's Church. Danas ondje postoji oko 140 stanova u kojima živi manje od 200 ljudi. Među stanarima su uglavnom umirovljenici s niskim primanjima, ali i mlađe osobe koje si zbog visokih cijena nekretnina i najma više ne mogu priuštiti život na otvorenom tržištu. S obzirom na to da se Augsburg nalazi nedaleko od Munich, jednog od najskupljih njemačkih gradova za stanovanje, interes za ovakav model ne jenjava. Dok cijene stanova i najamnina diljem Europe nastavljaju rasti, Fuggerei ostaje rijedak primjer projekta starog više od 500 godina koji i dalje uspješno pomaže ljudima kojima je pomoć najpotrebnija.