Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da zapadne zemlje otvoreno govore o pripremi za rat s Rusijom i povećavaju svoje vojne proračune. Kako prenosi ruska državna novinska agencija TASS, Putin je to rekao na sastanku s diplomantima vojnih sveučilišta. Poručio je da je Rusija spremna na brz i odmjeren odgovor na takve prijetnje. Govoreći o ratu u Ukrajini, Putin je rekao da ruska vojska pritišće protivnika na svim frontama, uključujući, kako tvrdi, "praktično zauzimanje" Konstantinovke u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici. Govoreći o, kako je Moskva naziva, "specijalnoj vojnoj operaciji", Putin je rekao da se u njoj vidi ruska hrabrost. "Ruski časnici i vojnici hrabro i učinkovito izvršavaju svoje zadaće u specijalnoj vojnoj operaciji, oslobađaju naše povijesne zemlje i štite naš narod", rekao je Putin. Dodao je da su vojne postrojbe "glavna komponenta uspjeha" u toj operaciji.

Putin se osvrnuo i na ukrajinski napad na Starobelsk, povezujući ga s izjavama Kijeva o spremnosti na pregovore. "Poslao je taj papir. Oni stalno govore o tome: 'Želimo osobni sastanak'. I što onda? Tri dana kasnije napadnut je Starobelsk. Što to znači? Kakvi su to preduvjeti za osobne sastanke i pregovore?", rekao je Putin. Ustvrdio je i da Ukrajina napada civilnu infrastrukturu u Rusiji kako bi destabilizirala društvo. "Dakle, ti dronovi, ti napadi na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Zbog čega? Pa, kako bi se uzdrmalo društvo. Naravno, uz tako masovan utjecaj, kada cijeli Zapad radi za njih, ti dronovi dolaze u ogromnom broju, stvarajući neku vrstu nesigurnosti u djelovanju ruskih oružanih snaga", rekao je Putin.

Dodao je da takvi apeli, poput "otvorenog pisma" Volodimira Zelenskog, ne stvaraju preduvjete za mirovne pregovore. "Ne, takvi apeli ne stvaraju preduvjete. O čemu se tu radi? O stvaranju nekakvog konfliktnog potencijala", rekao je ruski predsjednik. Putin je poručio i da će Rusija tijekom "specijalne operacije" "doći tamo kamo treba doći". Govoreći o međunarodnoj situaciji, Putin je rekao da je ona danas daleko od stabilne. "Oružani sukob na Bliskom istoku se nastavlja, a konfliktni potencijal znatno je porastao u nizu regija diljem svijeta, uključujući Euroaziju", rekao je. Optužio je zapadne zemlje da otvoreno govore o pripremi za rat s Rusijom. "Vidimo da, dok su se ranije zemlje NATO-a ograničavale na potporu kijevskom režimu, koji je došao na vlast nezakonitim oružanim prevratom, sada otvoreno govore o pripremi za rat s nama i povećanju svojih vojnih ofenzivnih proračuna", rekao je Putin. Prema njegovim riječima, vodstva zemalja NATO-a i Europske unije koriste, kako tvrdi, lažne tvrdnje o navodnoj ruskoj prijetnji kako bi povećala vojne proračune.

"Obrazac djelovanja takozvanog pseudodemokratskog Zapada vrlo je jednostavan: prvo stvaraju prijetnje našoj zemlji, prisiljavajući nas da poduzmemo nužne mjere za samoobranu i zaštitu, a zatim nas odmah optužuju za sve smrtne grijehe kako bi opravdali svoju agresivnu politiku i postupke protiv Rusije", rekao je Putin. Ruski predsjednik rekao je i da se Moskva dosljedno zalaže za jednaku i nedjeljivu sigurnost svih zemalja svijeta. "Uvjereni smo da se to može postići samo stvaranjem multipolarnog sustava međunarodnih odnosa i osiguravanjem vojne sigurnosti svake države", rekao je. Dodao je da je Rusija spremna "pravodobno i adekvatno odgovoriti na sve vanjske i unutarnje prijetnje". Putin je rekao i da Rusija nastavlja modernizirati svoju nuklearnu trijadu.

"U skladu s državnim programom naoružanja, nuklearna trijada, kopnene snage te borbeni potencijal Zračno-svemirskih snaga i Ratne mornarice dosljedno se moderniziraju", rekao je. Prema njegovim riječima, od početka "specijalne vojne operacije" znatno su poboljšane brojne vrste naoružanja. "Dopustite mi da navedem samo jedan primjer: prošle godine u borbenim uvjetima testirano je više od tisuću vrsta oružja i opreme, uključujući bespilotne letjelice s naprednim sustavima navođenja, lutajuće streljivo, robotske sustave različite namjene i još mnogo toga", rekao je Putin. Govoreći o Donbasu, Putin je rekao da je Rusija osam godina pokušavala pregovarati, ali da je poslije bila prisiljena zaštititi ljude koji ondje žive.

"Pa, bili smo prisiljeni stati u obranu ljudi koji tamo žive. Koji sebe smatraju Rusima ili dijelom ruskog svijeta. Kojima je ruski jezik materinski jezik. Oni se osjećaju dijelom te povijesti", rekao je. Dodao je da je Rusija potrebna Rusima te da nitko drugi ne primjećuje njezine interese. "Nitko! Nitko ne primjećuje što je u interesu naše zemlje. Jer to nikome nije potrebno osim nama. Ali nama je potrebno", rekao je Putin. Na sastanku je govorio i o zadaćama službi za provedbu zakona i sigurnosnih službi. Rekao je da se Rusija mora odlučno boriti protiv terorizma, korupcije i kriminala. Putin je dodao da je važno da sigurnosne službe i službe za provedbu zakona nastave pomagati borcima u "specijalnoj vojnoj operaciji" te jačati sigurnost u, kako ih je nazvao, "oslobođenim povijesnim regijama Rusije".