Promjene potrošačkih navika i trend umjerenijeg pijenja alkohola izazovi su i za naše vinare na koje odgovaraju inovacijama

Istarska Agrolaguna, koja je od lani u većinskom vlasništvu Badela 1862, na tržište je plasirala prvo hrvatsko bezalkoholno vino kao odgovor na globalno rastući trend njegove konzumacije. Josip Barišić, direktor proizvodnje Agrolagune, kaže kako je Agolagunino bezalkoholno vino proizvedeno od vrhunskog istarskog vina, od grožđa iz vlastitih vinograda, kroz odležavanje u podrumu i uz puni proces fermentacije.

– Naše bijelo bezalkoholno vino proizvedeno je od 75% istarske malvazije i 25% sauvignona bijelog. Najsuvremenija tehnologija omogućila nam je da se iz tog vina ukloni alkohol, a da se pri tome očuvaju arome, kiselina, svježina i ukupan karakter vina. U procesu izdvajanja alkohola kod primjene tehnologije koju smo odabrali nema razvoja visokih temperatura zahvaljujući čemu i bezalkoholno vino zadržava svoj sortni i stilski identitet – pojasnio je Barišić, direktor proizvodnje Agrolagune. Činjenica je, naime, da globalno tržište bezalkoholnog vina bilježi snažan rast, potaknut promjenama potrošačkih navika, trendom umjerenije konzumacije alkohola i sve većom potražnjom za alternativama tradicionalnim alkoholnim pićima. Prema procjeni Grand View Researcha, globalno tržište bezalkoholnog vina vrijedilo je oko 2,54 milijarde američkih dolara u 2025., a do 2033. moglo bi dosegnuti oko 5,28 milijardi, uz prosječnu godišnju stopu rasta od 10%. Iz Agrolagune kažu kako s ovom inovacijom ulaze u potpuno novu tržišnu kategoriju i šire ponudu u skladu s ambicioznom razvojnom strategijom.

– I u Hrvatskoj raste konzumacija bezalkoholnih vina, a uz to smo i jaka turistička zemlja u koju dolaze brojni gosti iz zemalja u kojima je taj trend prisutan. Primjerice, u Njemačkoj je prema podacima NielsenIQ-a u 2024. u maloprodaji kupljeno 86% više bezalkoholnih vina nego godinu ranije. Očekujemo stoga da će potrošnja i kod nas rasti i da uz naša već dobro poznata vrhunska vina sada potrošačima možemo ponuditi i prvo hrvatsko bezalkoholno vino – rekla je predsjednica Uprave Agrolagune Nerina Zec.